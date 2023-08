Educar en la paz desde el seno familiar una prioridad: mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe

“Ante los hechos suscitados en la ciudad de Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco, que pertenece al territorio de la Diócesis de San Juan de los Lagos, he convocado a una Jornada de Oración por la Paz, debido a las expresiones de varios Sacerdotes y de las familias que viven la violencia en las diversas partes de la región y del país. Vimos la oportunidad de dar a conocer nuestro mensaje como Iglesia, que es de solidaridad fraternal y consuelo, para quienes siguen padeciendo la desaparición de seres queridos o de algún amigo, por lo que damos una sentida condolencia para estar unidos en esta situación tan triste, tan dolorosa que no debería de existir en el corazón de ningún ser humano”.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, en rueda de prensa, después de la Misa Dominical que presidió en la S.I. Catedral metropolitana potosina, debido a que también es Administrador Apostólico de la Diócesis de San Luis Potosí, por lo que el Pastor Católico de ambas Diócesis indicó:

“Esperamos no sólo que se solucionen estos problemas, sino que cada uno de nosotros reflexionemos a raíz de tantos hechos violentos, que ojalá a nadie más le sucedan, eso se lo pido mucho a Dios. No podemos decir, que es asunto ajeno a cada uno de nosotros, porque no son nuestros familiares o conocidos, sino que tenemos que reflexionar y ver cómo está nuestro corazón. Tenemos que ver cómo está cada familia y cada individuo, para proteger el corazón de cada uno de los miembros de la familia, del Papá, la Mamá, los hijos, los Abuelos, etc., para evitar que el corazón se inunde de violencia, de discordia, de rencor y de maldad. Yo insistiría más en eso, porque en el mundo puede haber el diálogo, las resoluciones, los encuentros y acuerdos, pero si dejamos que en el ser humano entre el mal, por más que haya el esfuerzo de quien sea, de nuestras autoridades, de la policía, de la Iglesia, del Gobierno, de la ONU, o del mismo Papa, pues habrá violencia, por eso debemos ser promotores de paz”.

“El Señor Jesús es el Rey de la Paz, y nos invita en Su Evangelio y con su Vida, a responder con amor y paz, no a responder con violencia, y hoy nos debemos replantear cómo estamos actuando y cómo es que debemos actuar sin violencia y sí proceder con paz y bien, para fortalecer a nuestras familias en el amor y la paz”.

“Me encanta mucho la oración de la paz, pero más todavía la oración simple y sencilla de San Francisco, “Señor, hazme un instrumento de tu paz”, yo le pido a Dios que así lo sea, y ojalá que todos al salir de nuestra casa, trabajo, escuela, o hasta a un paseo, digamos: “Señor que sea yo un instrumento de Tu paz, que no ande maltratando a nadie, faltándole al respeto o “ninguneando” a nadie, porque esas diferencias también crean violencia”.

“Convoco pues a una Jornada de Oración por la Paz, que durará estos días que nos quedan del mes de agosto y todavía el mes de septiembre, ya que el Señor nos invita a replantearnos y a preguntarnos cómo es que actuamos para tener paz en nuestras familias”.

“Los exhorto a que cada familia, cada comunidad, cada persona, se comprometan realmente a rezar por la paz y a ser promotores de la paz, para que todos sean hombre y mujeres de paz, que es una educación que debemos tener desde la familia, porque tal vez podamos enojarnos, tener desacuerdos, discusiones, diferentes opiniones o incluso euforia por algún detalle, sin embargo no podemos dejarnos llevar por esos sentimientos, sino por la buena voluntad, que nos llevan a hacer el bien y a vivir en paz”.

“Pido por la conversión de quienes se dedican a hacer violencia, pedimos por su transformación en la Oración por la Paz que hicimos los Obispos de la CEM hace varios años, en la que imploramos a Dios que les conceda el don de la conversión y que tengan la visión de que todos somos hermanos, estamos en un mismo país y podemos tener diferencias de muchas cosas, pero eso no nos puede dar ningún derecho a la violencia. No podemos maltratar o violentar a alguien, no es un derecho violentar a alguien, es un abuso”.

“Que una de nuestras metas personales y familiares sea el ser promotores de paz; tal vez nos propongamos a cuidar nuestra salud en todos los aspectos, o queramos lograr proyectos o metas laborales o profesionales, pero que dentro de todo eso, sea el que seamos promotores de paz”.

En otro tema el Jerarca Católico dijo: “Los protocolos para que las autoridades acompañen a los peregrinos en las Fiestas Patronales de San Juan de los Lagos, se han reforzado en gran medida, esto se ve en una reunión que se realiza desde principios del mes de Enero de cada año, previo a la Festividad de la Santísima Virgen que se celebra el 02 de Febrero, dado que han contabilizado casi dos millones de peregrinos, como los recibió el año pasado, y que llegan de diversos puntos, como San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Michoacán, etc. Se hace un operativo en conjunto con la Cruz Roja, la policía, ahora Guardia Nacional, con los Alcaldes de cada Municipio por donde van pasando los peregrinos. Se busca como una expresión religiosa, que es un derecho, una libertad que debe haber para que vayan con bien las personas”.

SALUDO Y BENDICIÓN A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE HAN COMENZADO SU CICLO ACÁDEMICO

“Saludo a todos los trabajadores de los diversos medios de comunicación con mucho aprecio, y les reitero mi gratitud por su trabajo, toda la sociedad valora mucho su gran labor que tiene un sentido social muy fuerte y muy importante. Pido al Señor les ayude a seguir cumpliendo su compromiso con la sociedad, dado que nos dan la gran oportunidad de estar informados, y así sirven a la humanidad”.

“Envío también un saludo a todos los alumnos de las diversas Universidades que ya han iniciado sus clases de este nuevo ciclo escolar que acaba de comenzar, por lo que les pido que pongan todo su empeño en sus estudios, pues con su juventud pueden lograr grandes y bonitas metas y realizar exitosos proyectos en su vida, que sean para bien de ellos mismos y de la sociedad. Les pido se formen y se forjen integralmente, que estudien con alegría y mucha entrega para después ser personas de bien, que sirvan a la sociedad a través de su carrera profesional”.

“Lo importante en el aspecto educativo es que cada persona reciba una verdadera, auténtica y profunda educación integral, donde nuestros estudiantes serán introducidos en la universalidad de la Ciencia, que incluye la relación social, porque en las escuelas, ya desde los primeros años de estudios primarios, aprendemos a socializar en el trato con los demás, que es de respeto, tolerancia, educación en todos los aspectos y sentidos”.

“Que todas las instituciones educativas logren ese cometido esencial de educar en la universalidad de la Ciencia, ya cada quién verá qué sistema va a desarrollar y cómo procederán o qué métodos de enseñanza emplearán para que la educación que se les brinde a todos nuestros estudiantes sea realmente integral. Es importante –insisto—abrir la mente, educar la voluntad, una responsabilidad civil y moral. Recuerdo que desde otras épocas nos enseñaban el Civismo, es muy importante tener valores civiles para respetar a los demás, claro está que nuestra primera escuela es la familia, donde los valores deben enseñarse desde la infancia”.