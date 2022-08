Durante la temporada vacacional aumentan hasta en 300% los accidentes en casa

Durante la temporada vacacional se incrementan hasta en 300 por ciento los incidentes y accidentes relacionados con la vivienda y las familias, el principal de ellos son los incendios a casa habitación, que de dos que se atienden diariamente por el Cuerpo de Bomberos en vacaciones aumentan hasta a cinco al día, gran parte de estos, son ocasionados por menores de edad que juegan con cerillos, otros por descuidos con velas y cortos circuitos.

Después de los incendios, las fugas de gas y el rescate de mascotas, así como los incidentes provocados por éstas, son los incidentes que más se presentan, de ahí siguen los incidentes en vías de comunicación.

Así lo comentó el comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, quien añadió que otros incidentes que se registran están relacionados con la situación climatológica de temporada como son los cortos circuitos o cuando llevan a llenar sus tanques de gas a las gaseras, y no saben manipularlos de forma correcta, y se presentan problemas de mangueras mal colocadas, rotas, instalaciones deficientes, etc.

Local Bomberos piden aumento de aportaciones al Gobierno del Estado y Ayuntamiento

Dijo que en el caso de las mascotas es frecuente que las dejan solas al salir de vacaciones o paseos cortos, ellos tratan de escapar y se quedan atorados, otras veces, tiran los tanques de gas ocasionando fugas importantes, o hacen destrozos que generan riesgo para los habitantes del hogar como para vecinos.

Por lo anterior, recomendó a la población desconectar todo cuando vayan a salir de vacaciones, desde cargadores de celular hasta equipos de televisión, música y principalmente sistemas de cómputo, y no dejar solos a menores de edad en ningún momento.

Esa recomendación, a reiteró el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, quien además pidió a padres y madres de familia, tomar medidas preventivas como dejar las llaves del gas cerradas, alejar del alcance de los niños, cualquier objeto o sustancia con la que pudieran hacerse daño al manipular o ingerir.

De igual forma no dejarlos solos encerrados por fuera, ya que en caso de alguna emergencia no podrían salir solos, mantener comunicación constante con ellos y que tengan suficiente comida y bebida que no deba prepararse ni calentarse.

Ordaz Flores recomendó también, verificar que las instalaciones eléctricas se encuentren en buen estado, poner tapones en los contactos que no se utilicen, hacer hincapié a los menores en no abrir la puerta a personas extrañas, pedirles que no hagan actividades que puedan ponerlos en riesgo, como jugar en las escaleras, subir al techo, brincar en los muebles o pelear entre ellos.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí