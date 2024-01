Drenaje cumple 6 meses expuesto en Villas de Foresta en Soledad

Desde hace más de medio año los malos olores inundan las casas de vecinos de la calle Villa Jazmín en la colonia Villas de Foresta en Soledad de Graciano Sánchez, derivado de un drenaje que quedó expuesto luego de que se quisiera arreglar de manera particular si éxito, debido a que la tubería a la cual debía de estar conectado esta colapsada e incluso rota.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Así lo denunciaron Leonor y Lourdes, quienes viven en la zona y señalan que desde hace meses han acudido a las diferentes oficinas del Interapas sin recibir una respuesta favorable, para que su problema sea resuelto.

Y es que dicen, la mayoría de las casas que están en esa calle han tenido algún problema con el drenaje, como el que las aguas negras salgan a través de las coladeras de las casas, principalmente en los patios e incluso se llegó a filtrar en los aljibes contaminando el agua potable con la que cuenta.

Ante este escenario y los múltiples llamados al organismo operador del agua, fueron arreglando cada quien sus drenajes, sin embargo en la casa afectada, aunque pagó a un plomero para que le arreglaran el drenaje, el problema se incrementó, pues no lo pudieron conectar a la red de drenaje, debido a que la tubería esta colapsada e incluso rota.

“Tenemos más de seis meses con este problema del drenaje que no se puede arreglar, hemos ido muchas veces a Interapas y nadie nos ha hecho el favor de apoyarnos, nos dicen que como la vecina, que está enferma, abrió, ella debe de cerrar, pero no se puede porque la red no está bien, está colapsada y hasta rota” dijo a El Sol de San Luis Leonor.

Quien aseguró que su búsqueda por apoyo ha sido un peregrinar, pues no han sido atendidos ni en las oficinas de Soledad o en la de los Filtros, a donde han ido las ultimas veces, bajo el argumento que pertenecen a Soledad, Leonor asegura que además les mienten, pues les dicen que les mandaran un vehículo vactor para desazolvar, pero nunca llega.

En tanto Lourdes dice que las condiciones que se han generado son de insalubridad, lo cual le esta afectando a su familia, asegura que tiene niños pequeños y no pueden salir, debido a las aguas negras que hay en la casa, indicando que es un problema que se agrava sobre todo en época de calor.