Docentes de Telebachillerato Comunitario se manifiestan en la SEGE

Maestros pertenecientes al Sistema de Telebachillerato Comunitario se manifiestan en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, debido a que no les han pagado su salario completo, tienen sueldos caídos, les faltan prestaciones como bonos de puntualidad, de productividad, eficiencia en el trabajo, material didáctico y piden aumento salarial ya que llevan casi 10 años sin recibirlo.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"A partir del día 15, nos quitaron la seguridad social, exigimos nuestras prestaciones, tenemos pagos impuntuales por más de ocho años, nos han afectado a 38 planteles y 114 profesores, por eso el día de hoy estamos aquí, para exigir de manera inmediata nuestra basificación", dijo Marcelino Flores Ramírez, integrante del Frente Único Nacional de trabajadores de Telebachillerato Comunitario.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Asimismo, denunciaron que se están cerrando planteles de manera arbitraria, violando así el derecho a la educación; a los docentes los tienen laborando en condiciones indignas e inequitativas por lo que colocaron mantas donde exigen respeto a sus derechos laborales.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Aseguran que trabajan en condiciones deplorables y por ello decidieron concentrarse frente a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, donde se mantendrán en plantón indefinido, ya que han sostenido mesas de trabajo con el titular de la dependencia, Joel Ramírez Díaz y estos encuentros han sido sin sentido, además de que no les cumplen sus necesidades.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Hasta el momento, las autoridades no han salido, ya no queremos que salga. Aquí Necesitamos al gobernador Para que vean que no ha cambiado nada en el sistema educativo, no podemos seguir así".

Colocaron una casa de campaña en las inmediaciones de la dependencia estatal para que les entreguen sueldos caídos y les den sus bases laborales, se quedarán ahí hasta que eso suceda.