Dividida, opinión de docentes sobre el 2o año del gobierno de Gallardo

El pasado miércoles 20 de septiembre se hizo la entrega formal del Segundo Informe de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, en cumplimiento al artículo 80 fracción V de la Constitución Política del Estado, donde se asegura se refleja el apoyo que se ha brindado a las y los potosinos, así como los logros más representativos en todos los rubros.

Ante el pleno de la actual Legislatura y las diferentes fuerzas políticas, se indicó que con este documento se muestra la eficacia de las políticas públicas impulsadas por el titular del Poder Ejecutivo y se expresa así, la importancia de mantener el pacto de gobernabilidad entre sociedad y Gobierno.

Sin embargo, la ciudadanía quiere hablar y expresa una fuerte y contundente opinión de lo que se ha hecho a lo largo de estos dos años de administración. El profesor Ulises Delgado, considera que este gobierno ha sido de obras, incluso ha hecho mucho más, que los dos últimos gobernadores Juan Manuel Carreras López y Fernando Toranzo Fernández, se constata esto con puentes y vialidades, que está desarrollando en tiempo récord.

“Creo que esto lo hace está haciendo porque sabe que tiene poco tiempo en el gobierno, tiene la experiencia de cuando fue presidente municipal que la avenida San Pedro, la hizo en tiempo récord, les dio a los constructores ciertos meses y la inauguraron en el día que él dijo que tenía que ser. Estamos hablando también del puente que acaba de inaugurar en la carretera Rio verde y él se fija metas, si le dicen que no se puede, ese es problema de los constructores. Es decir, es muy estricto en lo que él habla y en las obras que considera y creemos que es así”.

Consideró que en muchas ocasiones el pensamiento mediocre no les permite a los gobernadores cumplir con sus objetivos, por eso se requiere tener buenos líderes, que tengan objetivos y que los desarrollen en tiempo y forma.

“Eso es lo que ha hecho Gallardo en muchas obras. Entonces hoy los potosinos estamos a gusto y tranquilos, porque la obra que hizo del Hospital del Niño y la Mujer hacia la carretera México, pues nadie la hizo. Carreras en su tiempo, yo le mandé un mensaje y le dije que hiciera puentes en donde está la feria, que hiciera puentes en carretera México para poder tener a los potosinos tranquilos, porque su predecesor Toranzo, fue un mediocre que no hizo absolutamente nada. Simplemente el puente que está frente a la Feria, que nada más era un solo carril, que porque los comuneros no daban oportunidad ahí Gallardo ya lo hizo, ya amplió todo, o sea, se ven bonitas esas obras. Ahí considero y me gusta que se hagan en tiempo y forma y que cuando uno tiene objetivos hay que hacer las cosas firmes y ordenar lo que se tenga que ordenar, para que todo salga bien definitivamente”.

El maestro de telesecundaria le da un 9 de calificación al mandatario estatal que rinde su Segundo Informe de Actividades en el municipio huasteco de Ciudad Valles “porque para el 10 está muy canijo, tampoco hay que darle coba, porque tiene un pendiente con nosotros, porque ha fallado porque ahorita tiene una deuda de 4 mil millones de pesos con este sector de telesecundaria y con burócratas. A telesecundaria le debe más de 1000 millones de pesos y está cometiendo el mismo error que hizo Carreras, no programar el presupuesto, no meterlo al presupuesto anual, porque es una deuda muy grande la que se tiene con los maestros de telesecundaria”.

La maestra María Elena considera que a dos años de esta gestión se va mal, falta mucho por hacer y se requiere de tiempo para sacar adelante los grandes pendientes que tiene San Luis Potosí.

“Las cosas las hacen a la carrera, en infraestructura nos falta mucho, las cosas las hacen muy a la carrera y no están bien hechas. En educación falta mucho apoyo a las escuelas, en salud ni vacunas hay, en seguridad, ya mejor de esa ni hablemos estamos peor”.

Para la maestra Ericka, en estos dos años de gobierno se han visto cambios significativos en la entidad, sobre todo en infraestructura, en carreteras, en puentes, pero se ha dejado el lado a muchas escuelas que en la pandemia se vieron afectadas, sobre todo las que son relacionadas con la educación especial que guardan menor importancia para esta gestión estatal.

“Están en el abandono total se les dice desde gobierno que se les apoya, no se ha contado con todo el apoyo que se necesita. Tal es el caso del CECADE, que está en la colonia de las Julias, ellos volvieron a este lugar a pesar de las condiciones precarias en las que se encuentran, no tienen puertas, están vandalizados y sin embargo están ahí. Los maestros están dando las clases. Entonces siento que sí ha habido cambios, pero creo que falta más enfocarse en cuestiones de educación, de estructura de las escuelas, que realmente los maestros no cuentan con ese apoyo, ni de los padres de familia, sobre todo los que están ubicados en la periferia Donde sabemos hay una fuente precaria económica de las familias”.

Verónica, maestra de tercer año de primaria, refiere que San Luis Potosí ya no es el mismo de antes, pues en materia de seguridad se ha perdido la tranquilidad, se ha perdido la paz de la que gozaba la entidad potosina, consideró que vivimos en un lugar extraño, ajeno e inseguro.

“De añorarse a nuestro San Luis. En otras situaciones, en cuestiones de servicios públicos, no tenemos agua, no hay alumbrado, lugares sin pavimentar, hay un caos en cuestión de tráfico hay mucho por hacer”.

La intendente Liliana, menciona que a su parecer se ha hecho mucho trabajo en la administración estatal, y lo ha visto cuando los padres de familia ya no tienen que comprar últimes escolares ni uniformes “me parece bien su gestión porque está ayudando a los que menos tienen, nos ayuda mucho quitando esos gastos”.

Esas son las voces de potosinos que hoy se siguen preocupando por la vida pública de San Luis Potosí y que refieren que se ha hecho obra en infraestructura carretera, pero aún quedan varios pendientes por resolver. Lo positivo y esperanzador de todo esto, es que a esta administración estatal, aún le restan cuatro años de gestión, por lo que sería oportuno darle un voto de confianza a la administración que tiene contentos a muchos por la construcción de puentes en la ciudad.