Disminuye caudal de pozos; lluvias no favorecen captación en presas

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos advirtió que el caudal de algunos de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana han disminuido notablemente su capacidad de dar agua.

“La realidad es que no hay agua…”, lamentó ante vecinos de la colonia Lomas del Pedregal, que se reunieron para colaborar en una edición más del “Domingo de Pilas”, y a los que hizo saber que las lluvias no han favorecido a las presas que abastecen a la zona metropolitana de San Luis Potosí, que todavía no están en condiciones de hacerlo por falta de captación.

Cortesía | Gobierno municipal de SLP

Indicó que personal técnico del organismo operador de agua, Interapas, le reportó que “de dos semanas para acá algunos de los pozos han disminuido su capacidad de dar agua; hay pozos que daban 20 o 25 litros por segundo y hoy están dando 12 o 14”, aseveró.

Agregó que se mantiene la operación de los 139 pozos que opera el organismo, pero que durante la semana que terminó uno de ellos sufrió una descompostura que afectó el suministro a más de 250 familias, pero fue subsanada en 72 horas.

Ese pozo, dijo, ya está en operación pero de 16 litros por segundo descendió su capacidad a nueve litros por segundo; aunque no citó la ubicación del pozo, aparentemente se trata del llamado “Nuevo Progreso”.

Cabe citar que este mismo domingo, el Interapas divulgó la salida de operación del tanque “Huerta del Ángel”, por una supuesta intervención en su equipo de bombeo y que afectó el suministro del vital líquido a las siguientes colonias: Los Cielos, El Terremoto, Villakano, Tres Cantos, Real Peñasco, Villas Esperanza, La Esperanza, Los Tules, El Milagro y Torres de San Francisco.

No se citó el tiempo en que durarán las reparaciones, pero se anunció que por lo pronto los usuarios afectados recibirán el servicio a través de camiones cisterna.

Galindo Ceballos, durante su intervención en el “Domingo de Pilas” citó que su administración es de las pocas que ha enfrentado la crisis hídrica tal cual. “Tenemos muchas pipas, con un programa organizado para llevar agua; tenemos crisis de agua pero no una catástrofe de agua”.