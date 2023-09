Diputados y senadores "pelean" por más presupuesto para SLP

El rubro al que se le debe destinar un mayor recurso federal en San Luis Potosí es la educación “un pueblo educado no va a tener inseguridad, cuando educas en la casa y en la escuela estas trabajando contra la inseguridad”.

Así lo afirmó la Senadora de la República, Graciela Gaitán Díaz, quien consideró que hay que asumir con responsabilidad los valores que se han perdido en las niñas y los niños, “una persona que crece con valores, cuando sea adulta no será un delincuente y va a asumir su papel como un buen ciudadano”.

Explicó que, aunque ahorita este apenas nos va a llegar el tema del presupuesto, sabemos que viene bien para San Luis Potosí “incluso el gobernador ya mencionaba incluso un aumento de 100 millones de pesos, pero yo creo que va a llegar un poco más”

Asimismo aclaró que hay que esperar “hay que ver el tema con cautela porque apenas se va a analizar, hay que esperar, pero los diputados federales de nuestro partido, y nosotros como Senadores, estamos peleando por un mayor presupuesto para San Luis Potosí”.

En el tema de la municipalización de Villa de Pozos, opinó que la decisión que se tomó “era lo más prudente, hoy le van a llegar más recursos porque ya va a ser un municipio y requerirá de mayor presupuesto, se va a ir haciendo una revisión con mucha precisión, tenemos un gobernador con mucha visión y que bueno que ya se logró, enhorabuena y felicidades a todos los que viven en la actual Delegación”.

Con respecto al tema de la sequía, la Senadora por el Partido Verde Ecologista de México argumentó que “este no es un problema nada más de San Luis Potosí, el conflicto cubre muchos estados, donde están sufriendo por ese tema, así es la naturaleza, no ha llovido y hay muchos desastres para nuestros campesinos, aunque el tema ya se está viendo y yo creo que se les va a cumplir porque tenemos un presidente de la República que está cumpliendo”.

Gaitán Díaz se dijo “orgullosa” de pertenecer al proyecto político del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, “hay un cambio positivo, todos los potosinos y potosinas lo están viendo, no es algo que se diga y que no sea cierto, la verdad el estado ha cambiado luego de que los cinco anteriores gobiernos no hicieron nada”.

Con respecto a sus aspiraciones políticas para el 2024, advirtió que hoy su proyecto es terminar la Senaduría “decirles que nunca he sido a una mujer ambiciosa de puestos políticos, gracias a Dios y al gobernador estos me han llegado; yo amo a mi estado, estoy orgullosa de San Luis Potosí”.

Finalmente, la Senadora dijo que “hoy vemos con gusto, como apenas en el segundo año de gobierno, Gallardo lleva un avance significativo, en las diferentes zonas hablan bien y tienen muchas esperanzas de que, al finalizar su sexenio, este va a ser un San Luis Potosí muy diferente.