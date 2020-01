Diputados “regañan” al titular de la UEyC

El titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEyC) del Congreso del Estado Jorge Ovidio Robledo Gómez, tuvo una mala mañana durante la reunión de la Comisión de Vigilancia, donde los legisladores lo “regañaron” por su falta de resultados y compromiso con la responsabilidad que tiene.

Todo comenzó cuando en asuntos generales, se esperaba que entregara informes sobre la forma en que la Auditoría Superior del Estado realizó las auditorías correspondientes al Poder Judicial y al ayuntamiento de la Capital del ejercicio 2018, que le fueron solicitados desde noviembre, pero no los tenía listos pues apenas los programó para empezarlos.

Enseguida, el legislador Edgardo Hernández Contreras pidió a los directores de la UEyC que expusieran abiertamente sus inquietudes. Coincidieron en la ausencia de dirección, planeación, marco regulatorio de sus funciones y un sinfín de carencias de personal especializado.

Esto molestó a Ovidio Robledo quien se defendió y dijo que “hay mucha dirección, pero a ellos –sus colaboradores- les falta mucho, me los impusieron, parece que no son trabajadores de la Unidad, que vienen a aprender, cuando les he dicho que somos un órgano técnico inmerso en la política (sic)”.

Luego se enfrascó en una discusión con el presidente de la comisión de Vigilancia José Antonio Zapata quien lo acusó de tener un mes sin presentarse en su oficina a rendirle cuentas, pues “usted sólo va a su oficina de 9.00 a 9.30”. Lo emplazó a entregar resultados a más tardar en marzo.

Después en una entrevista el legislador advirtió que la dinámica de hacer evaluaciones periódicas se seguirá presentando y que en su caso trabajará con el personal que le ha sido asignado en la UEyC, cuyos integrantes deberán demostrar que son aptos para el cargo que se les asignó. El órgano ejerce un presupuesto de más de 9 millones de pesos al año.