Diputados cierran filas contra proyecto hidráulico Monterrey VI

El Congreso del Estado mantendrá su posicionamiento público y político en contra del Proyecto Monterrey VI que implica llevar agua de la zona huasteca potosina al estado de Nuevo León y hará todo lo que esté a su alcance para que la Federación tome en consideración los grandes riesgos que implica una medida de esta naturaleza para el equilibrio ecológico.

Diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios señalaron que han establecido con claridad el posicionamiento frente a esta situación de acuerdo a lo que reclaman los habitantes de San Luis Potosí.

Manifestaron que las clases de derecho constitucional sobre la tutela de las aguas nacionales por parte de algunos especialistas, son innecesarias ya que le debate no está en definir de quien es el agua, de eso no hay duda, sino en dejar claro que los potosinos no están de acuerdo en este proyecto, bajo ninguna circunstancia.

La gente de la región exige que los recursos naturales se mantengan de forma adecuada ante la sensación de que generaría un impacto ambiental negativo en la región; el Gobernador del Estado ya se pronunció en contra y los diputados harán las acciones necesarias para defender los legítimos intereses de los ciudadanos.

Se ha dicho que pueden explorarse otras alternativas que cuesten menos a la Nación y no pongan en riesgo el equilibrio ecológico, mientras tanto, los legisladores mantendrán su posición y los mensajes de que no están de acuerdo sobre este proyecto, por todas las razones que han sido expuestas en diversos foros.