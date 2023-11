Diputada Liliana Flores presentará su 2º informe en Tamuín

La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán dio a conocer que el próximo martes 21 de noviembre a las 10.00 horas en la Universidad Intercultural Campus Tamuín, presentará su segundo informe de actividades, sobre el trabajo realizado en el Congreso del Estado como representantes del Distrito XIII.

“Como diputada local es un gran compromiso poder compartir con el distrito, con mi municipio, con mis amigos, con toda la ciudadanía, el trabajo que hemos venido realizando en estos dos años de legislación”, señaló la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Foto: Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Expuso que “me siento muy contenta, muy conforme, muy positiva con este trabajo que les estaré compartiendo; haber presentado 44 iniciativas, 25 ya aprobadas, 19 puntos de acuerdo de los cuales 15 ya están aprobados, para mí son resultados muy importantes”.

Añadió que “lo más relevante y lo más importante es poder compartirle a la ciudadanía que esos espacios donde he caminado con ellos, donde los he visitado, donde ellos me han compartido sus necesidades, las estamos transformando y las transformamos en iniciativas, en propuestas de nuevas leyes que son las que están transcurriendo en este trabajo legislativo y de lo cual me siento muy contenta”.

“Ese fue el gran compromiso como candidata, hoy como diputada, transformar las necesidades del distrito en propuestas legislativas”, señaló.

La diputada Flores Almazán añadió que, entre otros tema, ha logrado la creación de la comisión Permanente de Fomento al Turismo, el retiro de armas de fuego a personas con antecedentes violentos, que las habilidades artísticas como la danza, música y artesanías sea incluidos en la educación básica.

La implementación de pasos a desnivel en las carreteras para permitir el paso seguro a la fauna local, la construcción de brechas cortafuego para minimizar la pérdida de zonas forestales, la creación y uso de biodigestores para lograr sustentabilidad en el mercado ganadero.

Entre los puntos de acuerdo que ha impulsado y se han aprobado, esta que se cumpla el pago de los profesores de preparatoria por cooperación, que se actúe con mayor diligencia y celeridad en casos de pago de pensión alimenticia, donde se puedan ver afectados los niños y las niñas.

También la instalación de techumbres en los sitios arqueológicos de Tamtoc, que se atienda el camino que conduce de San Vicente a esa zona o se proyecte un nuevo trazo, pues el actual está destruido y es un riesgo que genera que los prestadores de servicios turísticos no circulen por ahí.

La legisladora Liliana Flores Almazán manifestó que a su segundo informe de actividades, están invitados dirigentes partidistas, diputados locales y federales, servidores públicos de diversos ámbitos de gobierno y, principalmente los ciudadanos de su distrito.