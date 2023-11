Dio inicio el Foro de Siniestros de la AMASFAC en su 15 edición

Con participantes en modalidad presencial y a distancia, dio inicio el 15 Foro de Siniestros de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. (AMASFAC), mismo que continúa este viernes con más conferencias.

Este jueves se llevó a cabo la inauguración del Foro de Siniestros de la AMASFAC en su 15 edición, al respecto, Manuel Alva Martínez, presidente de la asociación, indicó que el objetivo es que todos los participantes se lleven algo de conocimiento sobre los siniestros y que se disipen mitos que existen en torno a las aseguradoras.

Mencionó que por ejemplo, ahora que ocurrió el huracán Otis en Guerrero, se comenzó a divulgar que las aseguradoras “exigen que se presenten las embarcaciones que se llevó el mar para poder pagar el seguro, y es una mentira, porque la compañía tiene medios para cerciorarse de que la lancha estaba en puerto y desapreció a consecuencia de un siniestro”.

Destacó que el negocio de las compañías aseguradoras es “asegurar riesgos y pagar siniestros”, y que si en ocasiones no se paga un seguro, no es porque la empresa sea mala, sino porque quizá el agente no supo ofrecer bien el seguro, por lo que invitó a la población en general, a seguir las conferencias y aclarar dudas.

Retomando el tema de Guerrero, señaló que en siniestros como éste o el último terremoto devastador en el país, las compañías de seguros agilizan el pago a los clientes para que puedan reconstruir o acceder a recursos económicos para retomar su vida, por ejemplo en el caso de personas desaparecidas, “en el último terremoto hubo un atraso de una aseguradora de gobierno, pero el sector privado respondió rápido, y en este caso (el huracán Otis) también”.

Explicó que a pesar de estos siniestros a gran escala, las aseguradoras no corren riesgo de descapitalizarse, ya que tienen cierta capacidad de riesgo y se trabaja con reaseguradoras, “es decir otras compañías que absorben un riesgo pequeño cada una, y si con las mexicanas no alcanza se van al extranjero y se reparte el riesgo a muchas compañías de seguro”.

Este viernes las actividades continúan con más conferencias que se pueden seguir de forma presencial en el hotel María Dolores, o a distancia.