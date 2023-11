DIF Municipal invita a donar juguetes mediante su campaña "Sí, por una carita feliz"

La solidaridad de las y los potosinos en favor de la niñez en zonas delegacionales y no delegacionales.

“Desde el DIF Municipal hacemos un llamado a las y los potosinos para que abran su corazón y en esta época de compartir, podamos lograr muchas caritas felices en niñas y niños mediante un juguete", dijo la Presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.

Así, invitó a la población a participar en la campaña "Sí, por una Carita Feliz" con la donación de juguetes no bélicos, que no usen pilas y de preferencia nuevos, a fin de hacerlos llegar a niñas y niños de zonas delegacionales y no delegacionales, "todas y todos sabemos la esperanza y la ilusión que surgen en estas fechas y están a la espera de recibir regalos”, agregó.

"Solidarizarnos con las familias más vulnerables es un acto de amor, podemos compartir incluso lo que tenemos en casa o adquirir sin que afecte el bolsillo", dijo la Presidenta del DIF de San Luis Capital.





Las entregas se realizan posterior al encendido del Árbol Navideño, se recorren las comunidades, y se hace un pequeño convivio con actividades lúdicas donde participan personajes navideños (botargas), por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital.

Estos donativos se reciben a través del Voluntariado, en las oficinas ubicadas en las instalaciones del DIF Municipal, en Xicoténcatl 1650, colonia Himno Nacional, de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas. Los juguetes pueden envolverse o guardarse en bolsas de regalo, sólo se pide poner en el exterior una tarjeta donde diga si es para niño o niña y a partir de qué edad.