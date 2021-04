DIF invita a participar en campaña "Que no caduquen en casa"

Con el propósito de abastecer de medicamentos al área médica del DIF de la Capital, sigue vigente la campaña “Que no caduquen en casa”, un exhorto a la población para que done las medicinas que permanecen guardadas en un cajón o un botiquín porque ya no son necesarias en el hogar.

La dependencia municipal informó que la intención es ampliar la cobertura de fármacos entre la población que no cuenta con seguridad social, y que acude al DIF en busca de atención médica, enfermería e incluso buscando apoyo para surtir sus recetas.

Local Mantienen dirección de Ecología precauciones con empleados de limpia

Se trata de sectores considerados en desamparo y pobreza que no cuentan con los recursos económicos suficientes para atenderse.

El llamado es para familias, farmacias y empresarios, para que donen medicamentos para atender por ejemplo infecciones estomacales y de garganta como antibióticos y analgésicos, pero en realidad puede ser cualquier tipo de fármaco que esté en perfectas condiciones resaltando “que no esté caducado”.

La coordinación de Voluntariado del DIF ofrece ir hasta el domicilio a recoger los productos si se trata de cantidades grandes, en caso de ser así, los interesados deberán llamar al número (444) 815-13-07 a las Ext. 107 o 114.

Te puede interesar esta nota: INTERAPAS debe cobrar a quien tiene agua y no a quien lo tiene