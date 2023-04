Día Internacional de los Animales Callejeros, una problemática que nos compete a todos

Este 04 de abril conmemoramos el Día Internacional de los Animales Callejeros, una situación en la que viven alrededor de 25 millones de perros y gatos en México, el tercer país de latinoamérica en maltrato animal, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi).

La conmemoración de este día visibilizar el abandono que sufren millones de mascotas día con día, por personas o familias que pese a no tener las condiciones para adoptar una mascota, decidieron darle hogar; pero al toparse con las dificultades que conlleva el cuidar de un perro o gato, optaron por echarlos a la calle ante la imposibilidad de poder responsabilizarse por ellos.

En México, 57 de cada 100 mexicanos tiene una mascota, pero este número solo representa el 30 por ciento de la población total de animales de compañía; el resto no tienen un hogar para vivir. El problema no es únicamente la enorme cantidad de animales que no tienen un refugio de las inclemencias del clima, o un plato de comida y agua para sobrevivir; sino las enfermedades que contraen sin poder recibir atención, plagas de las que son víctimas y gente furiosa que ante la ignorancia, atacan a los animales con el fin de mantenerlos alejados de sus hogares o zonas de concurrencia.

Las principales causas del abandono de las mascotas resultan en problemas de comportamiento del animal; que muchas veces no logra adaptarse con rapidez a la familia que le dio hogar; también las dificultades económicas que podrían enfrentar los dueños, sobre todo si la mascota llegara a tener requerimientos especiales en cuanto a la alimentación o sus cuidados.

Otros de los argumentos al echar de casa a una mascota pueden ser la falta de espacio en la vivienda, la separación de un matrimonio, el deceso del dueño principal, problemas de salud de algún miembro de la familia; o simplemente el desinterés de las personas por cuidar de la mascota o dedicarle tiempo.

Por ello, el Día Internacional del Animal Callejero, busca crear conciencia para que las personas que deciden adoptar un animal, comprendan que no es una tarea sencilla; y que una mascota merece más que un espacio en la azotea o el jardín; los activistas en favor del cuidado animal, promueven el respeto por la vida de las mascotas, para que gocen de salud, alimento y sobre todo, cariño.

Si tienes una mascota, o estás pensado en tener un animal de compañía, es importante que antes de ello, te cuestiones si realmente estás preparado para enfrentar toda la responsabilidad; como acudir a sus vacunas, revisiones periodicas y baños para mantener una buena higiene y salud de la mascota. Si estás dispuesto o dispuesta a compartir tu espacio total, tanto al interior como al exterior de tu casa.

También es importante cuestionar cuánto tiempo tienes para poder dedicarlo a tu mascota y si el animal de tu interés tiene necesidades especiales de atención, como necesidad de mucha actividad física, paseos al aire libre o tiempo para jugar.

Otro aspecto importante es saber si tienes la solvencia para comprar alimentos adecuados a su edad, peso y raza; así como juguetes que puedan calmar su ansiedad en momentos de estrés. Así como elementos adecuados para su descanso, alimentación y recreación.

Si después de considerar todo ello, aún te sientes capaz de tener una mascota y sobre todo, de brindarle mucha paciencia y amor, ¡adelante!, pero si, aunque tienes muchas ganas de algún animal de compañía, eres consciente de que no podrás darle una buena calidad de vida, piensa dos veces antes de decirle “sí” a cualquier animalito.