Detecta Comercio de Soledad el cierre de 250 negocios

Gracias a los trabajos de actualización del padrón de comercios, que se tiene en Soledad de Graciano Sánchez, el cual está integrado por alrededor de 12 mil 200 establecimientos, la Dirección de Comercio detectó en el último mes, el cierre definitivo de 250 de ellos informó el titular de la Dirección de Comercio Javier Rodríguez Contreras.

Quien consideró que no se trata de una cifra representativa, debido a que hay nuevos negocios que están surgiendo continuamente y lo que se realmente se busca con este trabajo de actualización, es tener una cifra real de aquellos lugares que continúan abiertos, además de que estén dentro de la ley, al cumplir con sus negocios.

“En la Dirección de Comercio seguimos trabajando en la actualización de nuestro padrón, tenemos en total 12 mil 200 establecimientos registrados, de un mes para acá hemos identificado alrededor de 250 que ya no están operando y no se dan de baja, también hemos identificado a otros que están trabajando y no cuentan con los permisos correspondientes” informó el funcionario.

Que al ser cuestionado sobre las zonas en donde se ha detectado el cierre de los negocios, indicó que es San Felipe, otros más en Pavón, así como en el corredor comercial que se tiene en la Carretera a Rioverde, indicando que hay más puntos, pero estos son los más importantes.

En lo que respecta a quienes están operando sin los permisos necesarios, refirió que la mayoría de ellos son nuevos, entonces lo que se hace, es invitarlos a que se acerquen a la Dirección de Comercio para que se pongan al corriente de sus pagos en un primer llamado, posteriormente de no cumplir, entonces si se aplican sanciones.

Sobre si hay negocios que tengan adeudos de varios años por no cumplir con sus obligaciones, Rodríguez Contreras indicó que son pocos los casos, ya que es necesario estar al corriente para que se les otorguen dictámenes de Protección Civil o de Ecología, necesarios para que puedan operar.