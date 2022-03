Desde pequeña Erika del Consuelo supo que la docencia era su mayor sueño

Yo los ponía a hacer sumas, letras, a dibujar, comprábamos sellitos y les revisaba los trabajos, así fue como Erika del Consuelo López de Lira, supo desde pequeña para que había nacido "ser maestra". En el México en que creció, nunca se imaginó que su labor frente a grupo se vería mermada por la pandemia del Coronavirus, y aún con las adversidades de la contingencia, tuvo que sacar la casta para seguir su destino, la enseñanza.

Con casi dos décadas frente a grupo, esta docente recuerda que desde pequeña quería dar clases, incluso sus juegos entre primos y amigos era enseñarles. Aún y cuando tuvo que sortear el escepticismo de los grandes que no creían que su vocación ya estaba definida.

"Desde que era niña me gustaba jugar a dar clases, yo siempre les dije a mis papás que me iba a dedicar a eso y pues como cuando uno es niño cambia muchas veces de opinión, nunca me creían, pensaban que estaba jugando, porque mi hermano, sí decía, yo quiero ser bombero y luego policía, y yo siempre definí que quería ser profesora".

Para ella, el trabajo con los alumnos es lo más valioso de la profesión que eligió, sobre todo porque asegura que en cada niño siembra algo de sí misma "dejarle algo de lo que me gusta hacer, que ellos lo disfruten, es satisfactorio, me encanta lo que hago, disfruto mucho mi carrera y no hay palabras para definir el ser maestra. Yo sé que muchas veces hay personas que no agradecen el esfuerzo que hacemos pero con que mi alumno salga adelante México está ganando.

"Unos alumnos que salieron de sexto los veo a veces en la calle y me dicen: maestra ya soy abogado, soy trabajador social, otros no alcanzaron oportunidades, pero es satisfactorio que te saluden con gusto y que se acuerden de la labor que hicimos".

Hoy como los más de 40 mil miembros del magisterio potosino, tuvo que hacerle frente a la pandemia, que afectó gravemente al sector educativo porque no solo murieron decenas de profesores, sino también porque se perdieron a muchos alumnos que tuvieron que desertar de las las aulas por problemas económicos en casa.

"Fue muy complicado trabajar a distancia con los niños, buscar las estrategias para que ellos pudieran abarcar los contenidos al grado correspondiente en que se quedaron, los medios fueron un problema porque no todos cuentan con internet, no tenían computadora, teléfono o tablet, tenían teléfono pero no tenían internet o no tenían saldo para las clases virtuales y siempre tratamos de buscar la mejor opción para que pudieran acceder a la educación, la mejor opción fue el WhatsApp".

Actualmente da clases en quinto grado de primaria en la escuela Julián Carrillo, enclavada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Al inicio de este ciclo escolar tenía 30 alumnos inscritos pero con el paso de los meses ya solo tiene 26, por eso refiere qué para ella es mejor contar con las clases presenciales ya que se les da una dedicación especial y además no tienen los distractores de casa " porque están en casa y no falta que se distraigan Por qué pasó el papa a la mamá son muchos temas no aprenden igual en línea el tiempo es muy reducido y cuando estamos en presencial podemos ver las necesidades del alumno cuándo trabajan en casa el papa les ayuda y cuando llegamos al salón vemos la realidad Hay unos que si los ayudan y otros no".

Las ventajas que detectó la educación en línea fue que los niños enseñaron a utilizar la tecnología inclusive los maestros también.

Aunque también reconoce que trabajar en el salón tiene desventajas como son los espacios reducidos y la carencia a veces de servicios, sobre todo ahora que se refiere que para combatir el virus del Covid-19 se requiere sana distancia.

En la conmemoración del día Internacional de la Mujer refiere que no hay diferencias de género en la profesión en que se desempeña, ella como muchos, durante la pandemia se contagió de la enfermedad y aún así, continuó trabajando en clases virtuales para que sus alumnos no perdieran ni un solo detalle de sus académicas.