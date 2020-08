Denuncian errores en el IMSS; confunden a pacientes con muertos por Covid

Denuncian negligencia de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que no solamente están contagiando a los pacientes que llegan con otras enfermedades, sino que además se están equivocando y les dicen que han muerto de Covid-19 y después llaman para retractarse diciendo que se han equivocado.

Hace un mes Jesús ingresó a su padre al Hospital General de zona Número 2 del IMSS, conocido como el de Cuauhtémoc, tenía un fuerte cuadro de Neumonía, sin embargo hace unos días le notificaron que le practicaron la prueba PCR-SARS COV2, misma que resultó positiva a Coronavirus, por lo que a decir de él y su familia, se contagió en ese nosocomio.

Con el diagnóstico médico señalado, los familiares acompañaron al paciente y no sabían que tenían la enfermedad que azota al mundo entero, pero lo peor de esta situación se presentó cuándo a Jesús le llaman a su domicilio para informarle que su padre había fallecido de Covid-19, sin embargo a las pocas horas le notificaron que se habían equivocado y que se encontraba bien de salud.

“Ahorita ya salió de todo eso, ya le quitaron el tubo, le hicieron traqueotomía y va mejorando muy bien, es un milagro, desde que entró tenemos dos semanas que no lo veíamos y por eso confirmo que ahí lo infectaron porque sí mi papá hubiera estado enfermo de Covid desde el principio ya se hubiera muerto, tiene 66 años".

Jesús está al cuidando de su padre en el nosocomio y refiere que ahí se ha percatado que mucha gente se queja sobre la desinformación del estado de salud de los enfermos en general, además de que ha observado que hay médicos y trabajadores irresponsables que no portan cubrebocas aún y cuando estamos en medio de la pandemia.

"He visto muchas cosas algunas de ellas indescriptibles cómo que algunos pacientes van por una diálisis porque el aparato que requerían no llegaba a casa y la cuestión es que ya no salen del hospital, porque se contagian, incluso ya hay quienes aseguran que ir al IMSS es muerte segura".

El quejoso prefiere el anonimato, pues todavía se encuentra cuidando a su padre en el organismo sanitario y no busca generar mayor conflicto, sino solicitar a la población que mantenga cuidados extremos durante esta contingencia y evitar los riesgos que conlleva no usar cubrebocas.