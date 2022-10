Demanda de agua en SLP disminuye ante las bajas temperaturas

Con la disminución en las temperaturas, se reduce la demanda de servicio de agua potable, aunque es más notoria la caída cuando la presa El Realito funciona correctamente, señaló Francisco Ávalos González, coordinador de piperos adheridos a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Ávalos González explicó que en la temporada de estiaje es cuando más demanda de servicio de pipas se tiene en la zona metropolitana, sobre todo en las temporadas en que falla la presa El Realito y se suspende el suministro a 30 colonias de la Capital potosina, “a la hora que El Realito funciona a nosotros nos baja un 60%; tenemos cerca de 3 mil servicios diarios entre 150 pipas cuando no funciona (la presa)”.

Señaló que por el contrario, cuando comienzan a disminuir las temperaturas, como ha ocurrido esta semana, también disminuye la demanda de agua potable, “ahora batallamos por falta de trabajo, pero estamos siempre listos a dar servicio”.

Aún así, manifestó que desde ahora es necesario para prepararse para la temporada de estiaje del próximo año, pues destacó que cada vez es más escasa el agua potable y la población sigue en aumento en la zona metropolitana, “tenemos que ir de la mano con Interapas para dar mejor servicio”.

En ese sentido, destacó que el servicio particular de pipas, no es competencia del organismo operador de agua, sino que son un complemento, pues el Interapas no podría cubrir la demanda de servicio en la mancha urbana por sí solo.

En otro tema, Ávalos González informó que ya se resolvió la clausura de un pozo en el municipio de Soledad, esto después de que intervino la propia alcaldesa, “la alcaldesa tuvo mucho qué ver, intervino e inmediatamente arregló el problema”.

