Cultura de bienestar y psicología positiva, en el modelo educativo del Tec Milenio

En el contexto actual de la sociedad, donde el tiempo es limitado, los requerimientos laborales y de competencias son muy exigentes, aunado a los estragos psicológicos y emocionales que dejó la pandemia, es común que las personas sean susceptibles a brotes de ansiedad, depresión, angustia y un mal manejo del estrés, por lo que, trabajar temas de psicología positiva y propósito de vida se ha vuelto una herramienta muy favorecedora, no sólo en el campo laboral sino también en el educativo.

Así lo señaló Ana Victoria Becerril Loaiza, directora general de la Universidad Tec Milenio, quien, en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, compartió que, a pesar de haber sido creada hace poco más de dos décadas, esta institución tiene aproximadamente 12 años trabajando bajo un nuevo modelo educativo, que combina el conocimiento académico con los conceptos de la psicología positiva, avalados por especialistas internacionales, para educar de forma integral a los jóvenes, y que estos sean capaces de autobrindarse bienestar.

Precisamente, la visión que rige a esta Universidad es la de formar personas positivas con propósito de vida, y las competencias para alcanzarlo.

“Lo que nosotros buscamos es que nuestros alumnos salgan altamente capacitados para propiciar su movilidad social, es decir, alcanzar mejores perspectivas económicas de lo que tienen actualmente. Todos los conceptos de psicología positiva y propósito de vida están introducidos en nuestros programas académicos de manera transversal, tanto en nuestros alumnos de preparatoria como profesional”.

Todos estos conceptos, dijo, se trabajan con la comunidad que forma parte del Tec Milenio, tanto alumnos como docentes, personal administrativo y cualquier colaborador de la institución.

“Hemos visto que estos temas de la psicología positiva y bienestar se van a la parte de las habilidades blandas (soft skills), que hoy en día son muy necesarias para complementar las competencias duras, y poder trabajar en colaboración dentro de una empresa”.

Propósito de vida, una forma de trascender en la sociedad

Victoria Becerril indicó que, para la Universidad Tec Milenio, el propósito de vida es el motivo fundamental que rige la vida de todas las personas, es decir su objetivo personal. No obstante, reconoció que no cualquiera sabe definirlo.

“Es un tema muy profundo que sobre todo a los adultos nos gusta jactarnos que lo conocemos y lo tenemos manejado, cuando en muchos casos no es así. Hay quienes afirman que su propósito de vida es ser feliz, pero, ¿qué nos hace felices? El propósito de vida tiene qué ver más con descubrir qué nos gusta, para qué somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas y pasiones”.

Es fundamental, dijo, que como seres humanos nos cuestionemos y entendamos cuáles son nuestros valores, así como nuestras fortalezas de carácter, las cuales son 24, tales como la valentía, la perseverancia, la espiritualidad, entre otras.

“Es importante que las personas puedan entender para qué están en esta vida, porque si no se dan cuenta de ello no sabrán hacia dónde caminar, y por tanto creen que cualquier camino es bueno, pero el problema no es ese, sino que después no saben lo que los hace felices”.

En ese sentido, señaló que dentro de la Universidad buscan que sus alumnos puedan definir un propósito de vida que trascienda y deje un impacto positivo en la sociedad, y, para ello, a través del servicio social (que es un requisito académico) se lograron proyectos de relevancia que han aportado un bien a la comunidad.

“Tuvimos alumnos que crearon filtros para agua que distribuyeron en comunidades marginadas, también diferentes proyectos en casas de asistencia para ancianos, casas hogar, entre otros”.

Impacto psicológico y rezago educativo tras la pandemia

Aunque el Covid-19 afectó de manera general a la sociedad, el sector educativo fue de los más perjudicados por las clases a distancia y la lenta incorporación a las instituciones, siendo los niños y los jóvenes el grupo que padeció con mayor intensidad los estragos psicosociales.

Becerril Loaiza expresó que, tras el regreso presencial a las aulas, los brotes de ansiedad, depresión y estrés en el alumnado se acentuaron, pues tuvieron que volver aprender a convivir y socializar de persona a persona.

“Gran parte de lo que aprenden los jóvenes es con otras personas para entender lo que está o no permitido en la sociedad; los salones de clase son una arista formativa de regulación social, donde los estudiantes aprenden normas de convivencia”.

Afortunadamente, apuntó, el modelo educativo y la cultura del bienestar en la que se basa la Universidad ayudaron a atender de mejor manera las necesidades de cada alumno, para que pudieran volver a acoplarse al ritmo de vida que se tenía anteriormente, y con ello empezar a regularizar la parte del conocimiento educativo.