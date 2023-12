Iglesia católica potosina critica a los funcionarios “chapulines”

La sociedad cuenta con muchas personas idóneas para ocupar un cargo público, por lo que no tendría que existir “chapulineo”, ya que además éste lleva a que se dejen proyectos inconclusos, consideró Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

Ante el inicio de las precampañas a nivel nacional, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí se pronunció porque los funcionarios públicos permanezcan en su encargo hasta el final de su periodo, “ojalá fuera ley que terminen sus trabajos”.

Dijo considerar que “nuestra sociedad está tan enriquecida en personas para asumir cualquier condición o ser prospecto para cualquier candidatura, yo creo que no tiene que haber una persona que termine una (encomienda) y quiera empezar otra a través de la renuncia o chapulineo, como le decimos, creo que es una responsabilidad y tiene que asumirse”.

Y es que señaló que al abandonar el cargo para ir en busca de otro, se “descuida” a la población, además de que se dejan proyectos inconclusos, “muchas cosas o proyectos se quedan a la deriva por esta falta de seguimiento de las personas responsables”, pues manifestó que es difícil que alguien más los concluya, a menos que sea muy cercano a quien dejó el cargo.

Sin embargo reconoció que es difícil que se genere una ley que obligue a los funcionarios públicos a quedarse en el cargo hasta el final, “pero ojalá que se asuma con mucha responsabilidad y se evite este tipo de acciones, creo que debe haber convicción”.

También se refirió al pacto de civilidad que se firmó la semana en San Luis Potosí, en el cual no participó Morena, “qué lástima que no lo haya hecho, será porque no hay comunión con el gobierno del estado, pero creo que es una iniciativa que se debe asumir con mucha responsabilidad, es una etapa crucial para nuestro país, para nuestro estado”.

Por ello, Cruz Perales hizo votos porque no se polarice a la sociedad en las campañas electorales que están por comenzar en el estado, “es muy triste y muy lamentable que nos andemos confrontando y más que haya violencia por situaciones políticas; lo más sano es que tengamos la capacidad de reconocer que alguien piensa distinto, y no necesariamente eso nos va a llevar a la violencia”.