Cruz Roja en SLP, sin recurso para pagar sueldos y aguinaldos

El delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Ernesto de la Maza Jiménez reveló que no tiene recursos para el pago de salarios y prestaciones de fin de año para los trabajadores, debido a un retraso que tiene sustento en un carácter administrativo, en la entrega de recursos por parte de Gobierno del Estado.

Ante este panorama, el encargado de la Cruz Roja en San Luis Potosí, tendrá que solicitar un préstamo personal para cumplir con los compromisos financieros adquiridos. Aunque también cabe añadir, que no especificó cuánto recurso se le adeuda a la institución sanitaria nacional.

“La realidad, es que estamos con un atraso en lo que se refiere a los recursos, tengo el grandísimo problema de las prestaciones que la gente tiene que recibir, lo mismo su pago normal y lamentablemente no se en que vaya a concluir, porque el recurso tiene un atraso y no lo tengo”.

Explicó que el retraso, se está generando básicamente en el Sistema Estatal DIF, porque es el órgano que los controla, supervisa y entrega los recursos, “pero son disposiciones de carácter administrativo, no quiero que se mal interprete como institución, sino simplemente es una transferencia de administración”.

Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, aseguró entonces que el adeudo es una suma importante, pues son asignaciones que tienen y que son correspondientes al mes de octubre, noviembre y diciembre del 2023, con la cual podrían hacer frente a los compromisos financieros.

En este tenor, consideró que lo importante es respetar el salario y prestaciones de los trabajadores, por lo que en las siguientes horas, buscará la forma de hacerse de recursos, como es solicitar un préstamo personal, ya que el reglamento de la institución no permite que acudan a una institución bancaria.

“Ha habido ocasiones en las que he recurrido a gente para que me apoyen con un préstamo a nivel personal, para el pago de quincenas y demás, ya lo he hecho, entonces tengo esa puerta abierta, pero son prestamos de carácter personal, no bancario, no puedo acceder a un préstamo de carácter bancario porque la institución no me lo permite”.