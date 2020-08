Crisis en ISSSTE; no hay medicamentos y están cancelando operaciones

No hay fentanilo, propofan y midazolam en la delegación estatal del ISSSTE, es por eso que se están cancelando operaciones, pero el riesgo más fuerte está en que los pacientes Covid-19 que están entubados, ya que se despiertan al no tener el medicamento en el organismo y se arrebatan los tubos y mueren, ya ha habido dos casos.

Los medicamentos antes mencionados, son utilizados para anestesiar a los pacientes y llevan al menos una semana sin ellos, de han observado severas afectaciones que no se reportan de manera formal y lo peor ya ha habido negligencia al respecto.

Este es el panorama que reportan los propios trabajadores del Hospital General de Zona, Carlos Díez Gutiérrez, quienes están sumamente preocupados porque ya se han registrado dos muertes de personas que despertaron y al verse entubados, se arrebataron los aparatos y al poco tiempo murieron.

"Se acabó todo el medicamento y llevan toda la semana sin el medicamento con el que duermen a la gente, con el que anestesian, el fentanilo es el más duro para dormirlos inmediatamente, por eso suspendieron cirugías".

Hasta hace poco tiempo Solamente se habían suspendido las cirugías electivas que son aquellas que pueden reprogramarse, pero los denunciantes comentan que si les llegan personas embarazadas no van a poder atender las por la escasez del medicamento indispensable para la anestesia.

"Ahorita lo que está sucediendo es que se nos están despertando pacientes con covid Y al hacerlo la desesperación de tener un tubo ya hubo dos que se los quitaron y ya fallecieron, pero también con otras enfermedades a las que ya no se puede mantener dormidos. Lo que está sucediendo es que la directora Rebeca Hernández ya dio la instrucción de que ya no entuben gente y los que están entubados al despertarse se les tiene que ayudar a quitarse el tubo y esperar el desenlace".

Con lo anterior le están restando posibilidades de vida a la población que pudiera recuperar su salud, tras atravesar por un cuadro de coronavirus y lo peor del caso es que a la población le dicen que su paciente está estable cuando en la realidad no es así.

Ejemplificaron el caso de un joven que padece Síndrome de Down quien requiere una traqueotomía y este tipo de procedimiento está suspendido por la alta funcionaria que ordenó que ya no funcionaran los quirófanos y no saben qué pasará con este paciente.

Quienes denunciaron lo anterior, señalan que las autoridades sanitarias están ocultando toda esta situación debido a que hay malos manejos e imprudencia por parte de la directora general de este nosocomio ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

