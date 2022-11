"Criminales han tomado nuestra vida", son tiempos miserables: Javier Sicilia

Object preview

“Estos tiempos miserables, tiempos de violencia, tiempos de insulto, tiempos de horror, de politiquería, de crímenes atroces, es un tiempo que nos dice que la palabra se ha degradado y que los sentidos se han perdido”.

“Somos seres de palabra, nuestro mundo está construido y hecho de palabras, -decía Octavio Paz, con mucha agudeza-, y ese mundo de sentido y de palabra hemos perdido, y hemos dejado que los criminales, los idiotas, y perdónenme, pero a veces, la palabra dura, sirve, no para calificar, sino para definir, “a los hijos de la chin…”, que han tomado nuestra casa, nuestra vida, nuestra gente, y allá afuera siguen matando como si nada”.

“Tenemos más de 300 mil asesinados, más de 100 mil desaparecidos, y siguen y siguen, parecen no tener fin. Tenemos un horror de crímenes y atentados contra la vida. Por eso yo los conmino a escuchar a los poetas, a que custodien su palabra, con atención; tenemos que devolverle el sentido a nuestra Patria con lo que nos escriben y nos heredan y custodian los poetas”.

Así lo señaló Javier Sicilia Zardain, activista, poeta, ensayista, novelista, traductor y periodista nacido en la CDMX el 31 de Mayo de 1956.

Destacado colaborador de diversos medios impresos. Fue miembro fundador de SERPAJ México. Recibió el Premio Ariel al Mejor Argumento Original y Nominaciones: Premio Ariel al Mejor Argumento Original.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

El aclamado y polifacético escritor se preguntó:

“¿Para qué poetas en tiempos de miseria?. Para sostener el sentido, para encender una pequeña vela en la obscuridad que nos rodea. Yo ahorita no tengo miedo, me siento arropado por todos ustedes, me siento arropado por mis amigas y amigos poetas que custodian y guardan el sentido y me siento muy arropado por San Luis Potosí”.

“Como decía Juan Manuel Roca, en estos tiempos duros y obscuros el arte de la poesía es un buen custodio, es un buen guarura, porque nos cuida al escribirla, leerla y proclamarla”.

“La poesía no es un espectáculo, tampoco un show, los poetas custodian el sentido de la vida, ellos son los depositarios del sentido, del intelecto y la visión más importante de la vida de un pueblo, de una nación. Y como bien dijo el Alcalde, Maestro Enrique Galindo Ceballos, si hubiera más poesía y menos política sucia, este mundo sería mejor”.

Por último leyó un poema dedicado a todos los muertos, particular y especialmente a mi hijo, QEPD, y desde luego a todos los asesinados, a todos los desaparecidos que están aguardando que los encontremos, los dignifiquemos, y los devolvamos a sus familias.

“También dedicó este poema a un poeta que acaba de irse: David Huerta, afortunadamente se fue, como debe irse cada uno de nosotros, porque llegó el tiempo de irse, no porque les hayan quitado la vida, los hayan violentado, torturado o masacrado”.

“Pronto vamos a celebrar los Tiempos Litúrgicos del Adviento y la Navidad, y este poema está dedicado al tema de la Anunciación o Encarnación del Divino Verbo, momento en que el Arcángel San Gabriel le anuncia la Virgen María que nacerá el Salvador del Mundo, anunciándole este gran Misterio Gozoso, sin duda un canto, una oda, un poema dedicado a la Vida”.