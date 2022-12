Connacionales no son “cajeros automáticos”, hay que cuidarlos; preparan Caravana Migrante

Las autoridades mexicanas de todos los niveles deben respetar y cuidar a los connacionales que llegarán en temporada navideña a México para pasar las fiestas con sus familias y no verlos como “cajeros automáticos” que traen dólares pensando que tienen qué repartirlos.

El diputado José Ramón Torres García señaló lo anterior y anunció su participación en la edición 15 de la caravana del migrante organizada por la asociación Migrantes Unidos en Caravana y que saldrá de Laredo Texas en Estados Unidos la madrugada del 15 de diciembre, con la participación de unos 2,500 vehículos.

Dio a conocer que el principal objetivo de la caravana es el acompañamiento a los paisanos que vienen de diferentes puntos de Estados Unidos, “saldremos de la Arena Energy que tiene amplio estacionamiento, debemos acompañarlos para que no sean víctimas de extorsiones por parte de la delincuencia organizada y de la delincuencia uniformada, que agarran parejo”.

Diputado José Ramón Torres García. / Foto: Raymundo Rocha

Aseguró el legislador que “fui presidente municipal de Rioverde durante seis años y en todos participé, incluso, un año antes de llegar a la alcaldía ya participaba; la asociación no está integrada solo por autoridades sino por ciudadanos en Querétaro, hay un sacerdote en la directiva, gente de Puebla, Oaxaca, Chiapas, por supuesto de San Luis y sigue creciendo”.

El legislador José Ramón Torres señaló que el 30 de Noviembre venció el plazo para el registro en línea pero el 14 de Diciembre se seguirán registrando en la arena Energy desde las 11 de mañana; “se les darán todas las facilidades para el trámite de permisos, que pasen sus vehículos, habrá personal del SAT para que declaren lo que traigan y se les entrega una calcomanía y un número para que los aduanales ya no los detengan a menos que tengan un caso en particular que quieran revisar”.

Dijo que las autoridades de Laredo Texas como el alcalde y las de México en los estados por donde atraviesa la caravana como Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y otras entidades, colaboran en todo lo que se les solicita y ese es un gran avance, “tenemos el apoyo en el trayecto y así cuidamos entre todos a los paisanos”.

El diputado hizo un llamado a los paisanos que van a participar en esta mega caravana, que no se dejen sorprender por nadie, ya que la asesoría es gratuita, no tienen por qué pagar ni un dólar, “precisamente de eso se trata, de que no abusen de ellos por el hecho de traer dólares, producto de su trabajo, que van a compartir con sus familias”.