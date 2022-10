Crece cumplimiento en transparencia en el Congreso del Estado

El Congreso del Estado registra avances en materia de cumplimiento en términos de transparencia de entre un 70 y 80 por ciento y se espera que en las próximas semanas aumente, una vez que se corrijan situaciones técnicas en las que trabaja el área de informática de la propia institución en su página web.

Así lo dio a conocer el secretario del Consejo de Transparencia de carácter ciudadano del Poder Legislativo doctor Martín Beltrán Saucedo, quien expuso que en el informe del primer trimestre de 2022 presentado en Marzo, se hicieron observaciones sobre temas relacionados a recursos humanos, financieros y el impacto de las iniciativas en distintos temas.

Luego vinieron informes en Junio y Septiembre, por lo que, en este último, se tiene un avance del 70 por ciento en relación a las observaciones iniciales; cada informe se presenta ante la Comisión de Transparencia que preside la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón, “con quien siempre hemos tenido una comunicación permanente, que permite establecer los puntos para hacer énfasis y revisar los avances”.

Dijo el doctor Beltrán Saucedo que la CEGAIP revisa los lineamientos generales de la rendición de cuentas y mantiene un contacto frecuente con los indicadores revisables y las capacitaciones como órgano regulador de transparencia, donde el Congreso registra un 80 por ciento de avance en todos los aspectos, financieros, administrativos y de recursos humanos.

“Hemos tenido conocimiento de que hay un avance importante en el Congreso del Estado lo cual no siempre se da en las distintas instituciones de los poderes públicos, lo que indica que hay responsabilidad porque es el órgano encargado de las leyes y de ordenar aspectos del desarrollo del estado”, expuso.

El secretario del Consejo de Transparencia destacó que la diputada Ochoa Limón ha mostrado un compromiso permanente a favor de transparentar rubros que en su momento preocupan al Consejo, para transparentar el ejercicio de los recursos humanos, sus funciones, el cumplimiento de manuales, “que la rendición de cuentas sea una labor permanente”.

El doctor Martín Beltrán señaló que el Consejo de Transparencia revisa la información y la presenta a través de sus informes trimestrales dando cumplimiento a los artículos 84 y 86 de la Ley de Transparencia, que señalan los lineamientos e información que debe estar contenida en la página web para conocimiento de la sociedad.

Estableció que al principio se detectó que la información no estaba completa, lo cual no significaba que no existiera o no estuviera disponible, solo que no se veía reflejada en la página electrónica; conforme se fueron solucionando los problemas técnicos, el porcentaje de cumplimiento se incrementó.

Gracias a que la información está disponible se trabaja en el desglose del avance, sobre cuestiones que a la sociedad le interesa, ya que los resultados trascienden a leyes que benefician a sectores de la comunidad, señaló el secretario del Consejo de Transparencia de carácter ciudadano del Poder Legislativo doctor Martín Beltrán Saucedo.