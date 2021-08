Potosinos que fueron a trabajar a Jalisco, a un mes de desaparecidos

Con una angustia que crece día con día, familiares piden a las fiscalías de San Luis y Jalisco que se apoyen entre sí para dar con el paradero de Calep Adonaí, Alan Michel, Israel y Jorge.

Este 26 de agosto se cumple un mes desde que cuatro jóvenes potosinos fueron reportados como desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, cuando se dirigían a Tonalá por cuestiones de trabajo. Son 30 días en los que las familias siguen sin noticias de Calep Adonaí Maldonado Monciváis de 18 años, Alan Michel Martínez Vargas de 23 años, Israel Andrade Hernández de 20 años, y Jorge Rodríguez Ortiz de 24 años.

La investigación en torno a la desaparición de estos jóvenes, es realizada por la Fiscalía de Jalisco, y la última información que se ha dado a conocer a la prensa, es que una de las líneas de investigación contempla la posible participación de alguna autoridad, según declaró Blanca Trujillo Cuevas, fiscal especializada en personas desaparecidas, quien indicó que "se siguen desarrollando actos de investigación para obtener datos de prueba que nos permitan fortalecer algunas de las teorías del caso".

Mientras tanto, las familias de los jóvenes no han parado de difundir las fichas de búsqueda con la esperanza de que la ciudadanía aporte algún indicio que ayude a su localización, "hemos pensado ir pero no sabemos en realidad dónde buscarlos, no sabemos a dónde dirigirnos para buscarlos", confesó una de las familiares de Calep, quien pidió omitir su nombre.

Ella describe a Calep como un muchacho "muy tranquilo, servicial, no es una persona conflictiva, es muy amoroso"; esta no era la primera vez que los jóvenes viajaban a Jalisco, ya tenían entre ocho y nueve meses de hacer traslados a la entidad vecina para trabajar, y en ese tiempo Calep nunca hizo referencia a algún problema en el trayecto.

También destacó que hay falta de información respecto a las investigaciones, pues la Fiscalía de San Luis sólo les refiere que el caso es llevado por la Fiscalía de Jalisco, "y allá nos dicen que están buscando, pero no hemos tenido avances positivos", por lo que hizo el llamado a que se apoyen ambas dependencias para dar con el paradero de los jóvenes.

"Es muy angustiante, muy triste, muy desesperante no saber nada, absolutamente nada de ellos", finalizó.

