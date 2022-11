Convocan a colectivos y autoridades para definir solución de Av. Carranza

Urge una solución a la avenida Carranza, señaló Alberto Narváez Arochi, integrante del Corredor Cultural Carranza, quien convocó a colectivos y autoridades a buscar juntos dicha solución.

El empresario hizo un llamado a terminar con las confrontaciones entre comerciantes y colectivos, y trabajar junto con las autoridades, en una solución al tema de la ciclovía en la avenida Carranza, pues advirtió que de lo contrario, “vamos a salir perdiendo los ciclistas, emprendedores y autoridades”.

Señaló que en el tramo de Terrazas a Uresti, han cerrado 75 negocios y el 50% de las oficinas se encuentran vacías, lo que representa la pérdida de mil 200 empleos, esta situación de abandono de espacios ha generado un alza en la delincuencia que ya derivó en el asesinato de un ciclista, “cuando se deja un lugar abandonado lo ocupa la delincuencia, eso no es bueno para nadie, el riesgo es para todos”.

Mencionó que los integrantes del Corredor han realizado limpieza en el jardín de Tequis en varias ocasiones “y no se imaginan lo que se encuentra ahí, es para poner los pelos de punta y saber que tenemos que cuidar de manera particular a los jóvenes”; por ello lamentó la declaración del Alcalde respecto a que “no lleva prisa” en este asunto, pues señaló que sí urge atenderlo ya que el daño continúa.

Narváez Arochi agregó que por parte del Corredor Cultural han tratado de entablar pláticas con los colectivos de ciclistas para buscar una solución, a la cual insistió, deben sumarse las autoridades, de manera que no se atienda sólo la petición de los empresarios, de los ciclistas o de la autoridad, sino a todos, “porque si no arreglamos el problema va a morir la ciclovía junto con el sector económico, no habrá conectividad de la ciclovía ni terminará la rehabilitación de la avenida”.