Conversatorio “Hablemos de Esclerosis Múltiple", para concientizar a los potosinos

Palacio Municipal es sede del conversatorio "Hablemos de esclerosis múltiple"

Su diagnóstico adecuado permite tratamiento para mejorar la calidad de vida de pacientes

Conocida también como la enfermedad de las mil caras, la esclerosis múltiple es una afectación del sistema nervioso que impide una mejor movilidad del cuerpo, con una serie de síntomas que en muchos de los casos se le atribuyen a la depresión.

Desde una rodilla inflamada, hormigueo en manos, olvidos, el no sentir alguna parte del cuerpo, hasta la parálisis de alguna extremidad en el más grave de los casos, son situaciones que enfrentaron en su etapa temprana pacientes que hoy cursan con esta enfermedad pero que mucha gente desconoce o que los mismos médicos no reconocen, porque pueden realizar sus actividades diarias.

Cortesía | DIF Municipal

En el marco de la conmemoración del "Día Mundial de las Esclerosis Múltiple" (EM), el Sistema DIF Municipal, así como la Regidora Daniela Cid, realizaron el conversatorio “Hablemos de Esclerosis Múltiple", campaña para orientar y concientizar a la población acerca de esta enfermedad que es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes en México, solo por detrás de los traumatismos por accidentes, con el objetivo de hacer conciencia y promover la empatía y solidaridad, para derribar las barreras sociales que generan la soledad y el aislamiento en quienes la padecen.

En este sentido, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, destacó que es una gran tarea de las autoridades visibilizar a estos pacientes y brindarles el acompañamiento que requieren para que su salud se encuentre lo más estable posible, "por lo que en la institución contarán con el apoyo que se pueda brindar".

Cortesía | DIF Municipal

En el caso de Verónica Guadarrama Moreno, Presidenta de la Asociación Civil Podré, dijo que al no diagnosticarse como esclerosis, sino hasta 13 años después de los primeros síntomas, es como ha tenido que enfrentar diversas dificultades como el no poder moverse libremente en algunas ocasiones.

Saide Madel Quiroz Hernández describió la Esclerosis Múltiple como una enfermedad traumática, cuando primero la parte izquierda de su cuerpo se paralizó, y aunque ahora está en tratamiento y puede realizar sus actividades, se enfrenta al problema de que los doctores no creen que la padezca: "Mientras me pueda mover sola, lo seguiré haciendo, los diamantes no se pulen solos, soy más fuerte que esto y todos los que tenemos esclerosis tenemos que pasar por esto para que la gente se de cuenta la fuerza emocional y física que tenemos para salir de esto".

Cortesía | DIF Municipal

En el caso de José de Jesús Hermosillo, explicó que todo inició con no sentir sus piernas, no sentir sus pies, siendo diagnosticado primero con estrés y fue después de otros estudios cuando por fin se le diagnosticó esta enfermedad con la que ha aprendido a vivir y convivir cada día.

Las y los participantes nutrieron de información y brindaron un panorama más amplio de lo que es vivir con esta enfermedad y las barreras a las que se han tenido que enfrentar y coinciden en que se puede salir adelante.

Los especialistas que participaron, destacaron la importancia de un diagnóstico temprano a cargo de un neurólogo, pero también el acompañamiento terapéutico que no debe ser solo responsabilidad del paciente sino también de su círculo de apoyo como la familia, a fin de llevar una vida estable que gracias al tratamiento, puede mejorar su condición y estabilidad emocional.