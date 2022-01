Continúan frenando operaciones inmobiliarias en SLP, por Traslado de Dominio

Cada vez son más las operaciones inmobiliarias las que se están frenando en San Luis Potosí, a la espera de que se resuelva la forma en que se dará el incremento al Traslado de Dominio.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Luis Alvarado Moreno, informó que, en las primera dos semanas del mes les habían notificado de al menos 60 operaciones que se habían detenido, sin embargo, a diario se siguen reportando de 5 a 10 operaciones más que están parando, hasta que no haya una respuesta concreta por parte del Ayuntamiento Capitalino.

Ante ello, insistió en la necesidad y la urgencia de que se firme a la brevedad el convenio con el Municipio, para que puedan terminar de concretarse los proyectos que ya se venían trabajando desde el año pasado, y que no les afecte el incremento tan abrupto en el Traslado de Dominio.

Local Ley de Ingresos 2022 busca convertir a San Luis Potosí en una ciudad competitiva

Si bien, dijo, la AMPI y otros organismos empresariales han continuado las mesas de trabajo con el director de Gestión Territorial y Catastro, Benjamín Alba Fuentes, y, aunque se ha avanzado mucho en la consolidación de este convenio, “es un tema que no se puede tomar a la ligera”, sin embargo, esperan que al finalizar esta semana pueda quedar terminado y listo para firmarse.

“Hay mucha expectativa, la gente está esperando ese convenio para ver si realiza o no su operación inmobiliaria, entonces hay una gran necesidad en cuanto a tiempo. El mercado inmobiliario es muy grande, si bien la AMPI representa un sector muy importante, pero no sólo nosotros estamos padeciendo esta situación. No pasa de que nos enteremos diariamente de 5 o 10 operaciones más que se quedan a la espera de si se realizan o no”, expresó.

Finalmente, el empresario reconoció que la afectación económica que se está teniendo por esta situación es considerable, dado la cantidad de operaciones que se están deteniendo; sin embargo, será hasta el cierre del primer trimestre del año cuando puedan cuantificar cuánto se dejó de percibir por el incremento en el impuesto, y de lo que se dejó de generar en cuestión de compra-venta de inmuebles.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí