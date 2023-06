Continúa vacunación contra Covid-19 para menores de edad

A Matías y a Ornella de 9 y 11 años de edad no los han vacunado contra el Coronavirus, su padre es un reconocido empresario en la esfera local y refiere que decidió no vacunar a los menores porque considera que ellos no se enferman y en el caso de sus hijos generalmente no padecen de enfermedades respiratorias.

Aún y cuando se ha registrado un importante cúmulo de información con respecto a la pandemia por Covid-19, persiste la resistencia entre algunos sectores de la sociedad para inocularse; tampoco las muertes de bebés, adultos y personas de la tercera edad, son un argumento suficiente para llevar a cabo este proceso.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Se pensaría que el desconocimiento podría ser una justificante para que muchos no quisieran vacunarse, sin embargo, el índice de mortandad, las graves secuelas y los impactos que tuvo en diversos ámbitos este fenómeno sanitario, no han sido el justificante necesario para que este padre de familia, de nombre David, permita a sus hijos recibir el inmunológico y más ahora, que dice la pandemia ha terminado.

Según los últimos datos publicados por el gobierno de la República Mexicana el 79 por ciento de la población adulta en México cuenta con al menos una vacuna contra Covid-19 y se indica que es en el sector joven donde mayormente existe este rezago.

Por lo pronto la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, está anunciando que lleva a cabo una jornada de vacunación contra la COVID-19, en la cual se aplicarán primeras y segundas dosis para menores de 5 a 11 años.

La coordinadora de Enfermería en Salud Pública del IMSS, Rafaela Osornio Paredes, informó que la jornada de vacunación se desarrolla en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 7, 45, 47, 49 y 51; y en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 y 2 de la capital del estado.

También se lleva a cabo en las UMF No. 5 de Soledad de Graciano Sánchez y No. 3 de Ciudad Valles; además de que se colocarán puestos itinerantes en centros comerciales y plazas públicas, así como en Unidades Médicas Rurales de la Zona Altiplano y Huasteca.

La vacuna se estará aplicando en estas unidades médicas de lunes a viernes en horario de 08:00 a 19:00 horas.

La marca que actualmente aplican es la de Pfizer BioNTech, por lo que hizo un llamado a madres y padres de familia para que lleven a los menores en este rango de edad, para que les apliquen el biológico.

Es necesario presentar únicamente la CURP de sus hijas e hijos en caso de que se trate de la primera dosis; y el comprobante de aplicación de la primera dosis y CURP para la segunda.

Solicito a la población que al acudir a la unidad de vacunación, mantenga las medidas sanitarias como uso correcto de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o uso de alcohol en gel al 70 por ciento, mantener la sana distancia, evitar tocar la cara, no saludar de beso o mano, y toser o estornudar cubriendo con el ángulo interno del brazo.