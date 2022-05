Continúa RGC con festejos del 10 de mayo, promete “lipos”

Trataremos de cumplir con las peticiones de la gente para conformar el elenco completo de la Feria Nacional Potosina; los boletos de primera fila que eran para los funcionarios hoy son para la gente “en este gobierno la raza es la que manda”.

Así lo dio a conocer el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, a través de sus redes sociales, al tiempo de anunciar que ya casi está listo el paquete de la feria, “estamos preparados para tener la mejor feria del país, mucha raza me escribe y me pide cosas distintas para conformar el elenco”, reveló.

El mandatario estatal manifestó que él mismo se da tiempo para revisar y contestar los mensajes que recibe en sus redes sociales, trato de contestarles a todos, afirmó, “aunque no hay mucho tiempo, pero no dejo que nadie conteste porque se perdería la esencia, a quienes no puedo contestar mil disculpas”.

De igual forma destacó que continúa con los festejos por el 10 de Mayo, “este sábado tuvimos el convivio con mamás del Distrito 7 y seguiremos con la gira para festejarlas en prácticamente los 58 municipios del Estado”.

Aclaró que los boletos que se regalan a través de portales informativos no son un gasto extra para el gobierno, “esos boletos, y más, llegaban a las administraciones pasadas, pero eran para que los funcionarios se fueran a primera fila, ellos se los quedaban”, señaló.

Hoy se busca que todo lo que llega de regalo, en boletos y entradas para obras, luchas y conciertos, lo regalemos en las páginas, “para que la gente vaya, nosotros no tenemos tiempo de ir y si mandamos a los funcionarios, los distraemos”.

Reiteró que no se gasta el dinero del pueblo en boletos, simplemente ahora se los damos a la gente, hoy se trabaja diferente, existen muchos programas sociales que antes no se tenían, la gente quiere cosas distintas y novedosas, incluso hay quienes piden “lipos” (liposucción) ; “hay que ponerlo a votación y si la raza dice que hagamos un programa para hacer lipos, lo hacemos, a final de cuentas es la lana de los potosinos, nosotros tratamos de invertir en obras públicas, puentes y carreteras, hoy estamos construyendo muchas cosas”.

A través de un comunicado se dio a conocer que madres de familia de la zona media recibieron el mensaje de cambio que lleva Ricardo Gallardo Cardona, quien las felicitó y celebró de manera anticipada por el Día de las Madres, al destacar que es momento de recuperar valores en la sociedad, y uno de los más esenciales es el amor y honor a todas ellas.

“Con alegres melodías interpretadas por el Mariachi del Estado, cientos de mujeres de Ciudad Fernández y Rioverde acudieron a la invitación del Gobierno potosino para merecer regalos, festejarse a sí mismas, reír y convivir con sus vecinas y tener momentos de cercanía con el jefe del Ejecutivo, demostrándose la apertura y disposición para escuchar sus necesidades, opiniones, y también recibir el agradecimiento por el trabajo único que ya se implementa y resuelve el grave retraso social en que vivían”, informaron.