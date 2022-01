Continúa controversia por la muerte de "Negro"

Continúa la controversia en torno a la muerte de "Negro", el perro comunitario de Villa Magna que fue arrollado el pasado 31 de diciembre.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Diego, quien ha sido señalado como el automovilista que arrolló a "Negro" en la calle Montes Palatinos en Villa Magna, dio su versión de lo ocurrido y ofreció una disculpa pública.

En su mensaje explica que acudió al lugar a dejar un regalo, mientras lo hacía dejó el vehículo estacionado frente a la cochera de una vivienda, y después de realizar la entrega se percató de que el portón se comenzó a abrir, por lo que "me subo rápido al coche y arranco, yo nunca me imaginé que el perrito que en paz descanse no se había movido, como llevaba los vidrios arriba no escuché nada y seguí avanzando".

Asegura que en el momento en que se termina el video divulgado por los vecinos, él se detuvo para revisar porqué su vehículo "se manejaba mal y cuando abro la puerta veo al perrito"; afirma que en ese momento llegaron algunos vecinos y le llamaron a un veterinario, y después llevaron a "Negro" a la clínica para que fuera revisado de mejor manera.

En la clínica, a donde también habría acudido la persona responsable de "Negro", el veterinario les dijo que se encontraba muy grave, por lo que la persona responsable decidió que fuera sacrificado, "yo me hice cargo del gasto de la veterinaria y en todo momento estuve ahí aceptando mi error".

Por otro lado, a través de la plataforma change.org inició la colecta de firmas para exigir "Justicia para Negrito"; en las primeras cuatro horas se reunieron más de mil 500 firmas con las que se busca presionar a las autoridades para que se investigue este caso, en el que muchos ciudadanos insisten en que no se trató de un accidente, sino que fue intencional.

En la petición destacan que el conductor del vehículo vio a "Negro" antes de arrancar, y describen al can como "un perrito muy amigable, defensor de los niños, acompañante de adultos mayores, que lo único que hacía era cuidar a su alrededor", por lo que piden que su recuerdo sea honrado sancionando al presunto responsable.