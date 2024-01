Consejo del Centro Histórico de SLP, acéfalo desde hace 7 meses

El Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del estado se encuentra acéfalo desde junio del año pasado, lo que da un mal mensaje respecto a la importancia que tiene el Centro Histórico, señaló Alejandrina Cedillo Campos, integrante del organismo.

Al inicio de la administración estatal, Juan Carlos Machinena Morales fue designado como coordinador del Consejo Consultivo del Centro Histórico, sin embargo en junio del año pasado asumió el cargo de Secretario de Turismo tras la salida de Aurora Mancilla, desde entonces no se ha designado a un nuevo coordinador.

Al respecto y en Exclusiva para El Sol de San Luis, Cedillo Campos indicó que el ex titular Juan Carlos Machinena ha seguido al pendiente del Consejo "no nos ha dejado solos", sin embargo destacó que ya no es su obligación hacerlo, además de que el hecho de no designar a un nuevo encargado, da un mal mensaje respecto a la importancia que el Centro Histórico tiene para el gobierno estatal.

En ese sentido, señaló que un buen mensaje por parte del mandatario estatal, sería que designe a un nuevo coordinador y que sea un perfil "a la altura" de lo que el Centro Histórico requiere, pues manifestó que tanto Machinena Morales como el anterior coordinador Horacio Sánchez Unzueta, contaban con el conocimiento y experiencia para el cargo.

Así mismo, destacó que todas las obras que se realicen en el primer cuadro de la ciudad, deben ser consultadas con el Consejo, por lo que hizo un llamado a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y obras Públicas (Seduvop) para que les exponga los trabajos que pretende realizar cada vez que vaya a desarrollar alguna obra.

Mencionó que por ejemplo, la obra en el barrio de San Miguelito "debía tocar base en el Consejo Consultivo para que se evitara todo ese problema de los vecinos enojados que no saben cuándo empieza, cuándo termina, qué constructora... es un llamado muy urgente a que ese tipo de obras las consulte con el Consejo".

Y es que manifestó que los alrededor de 100 integrantes del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos, son personas que tienen años de trabajo por el Centro, además de que ya cuentan con la experiencia de las obras que se realizaron en la administración pasada, como son las rehabilitaciones de las calles Álvaro Obregón, Arista y 5 de Mayo.

Finalmente, Cedillo Campos lamentó que además de no contar con coordinador, no se tiene conocimiento de proyectos para el Centro Histórico, "si los tiene Seduvop, no nos los ha presentado".