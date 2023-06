Consejera de la CEDH anuncia su renuncia, por falta de compromiso de la presidenta

La presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., Edith Pérez Rodríguez anunció su renuncia como integrante del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a través de un comunicado.

En él, Pérez Rodríguez señala la constante incompetencia de la presidenta Giovanna Argüelles Moreno, de quién señaló también se mantiene inactiva dentro de sus funciones en este organismo.

Remarcó también que no hay disposición por parte de la presidenta de la CEDH, y que su trabajo no se rige, cómo lo indican las atribuciones que le competen a dicho cargo, en proponer y fortalecer las acciones de la comisión, realizar estudios sobre tratados, o bien, colaborar en iniciativas y acuerdos.

Aunado a esto apuntó que el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nunca ha sido tomado en cuenta en la toma de decisiones por parte de la presidencia, y que más allá de poder ejercer sus funciones se mantienen como un ente inactivo.

"Quiero comentar que yo no vengo aquí a calentar una silla, yo ya llevo mi propia lucha, es inadmisible como se está manejando el Consejo dentro de esta Comisión, donde la presidenta hasta el día de hoy no ha hecho nada, no hay interés de su parte y yo no me voy a prestar a eso", sentenció.

Por lo que la tarde de este viernes será entregada su renuncia ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado, pues Pérez Rodríguez señaló que la defensa de los Derechos Humanos requieren compromiso, por lo que no estará compartiendo en un espacio donde esto se ha dejado a un lado.