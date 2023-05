Madres buscadoras marchan para exigir justicia por sus desaparecidos

Este Día de las Madres, integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., tomaron las calles del Centro Histórico de la ciudad a través de una marcha, en dónde nombraron la corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de autoridades, aspectos que intervienen en la severa crisis de desaparición de personas en el estado.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Para Edith Pérez Rodríguez, presidenta de esta asociación, este día no es una celebración, sino una fecha para conmemorar la lucha de aquellas madres que buscan a sus hijas e hijos.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"Este es el día en que no podemos con nuestra alma y nuestros sentimientos, es un día que nos recuerda que algún día fuimos muy felices al ser madres y al otro día, nos rompieron el alma ,nos mataron en vida. Estamos en representación de aquellas que ya murieron, de aquellas que siguen enfermas en su dolor, de aquellas que incluso hoy de los nervios por estar aquí no pudieron continuar, no es justo para ninguna de las madres enfrentar la desaparición de sus hijos, queremos justicia".

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Asimismo Pérez Rodríguez señaló que la violencia soterrada en las cuatro zonas de estado, refleja el olvido en el que se tiene a los municipios en materia de seguridad y que repercuten en la vulneración de la población, haciéndolos objeto de la delincuencia organizada y así vez víctimas de desaparición.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"Las células delictivas y el narcotráfico ha corrompido nuestra sociedad, ha colapsado nuestra seguridad, son los principales causantes de desaparecer a nuestros hijos e hijas. Yo quisiera quedarme a llorar en mi casa, en mi cama y morirme de tristeza porque no tengo después de tantos años a mi José Arturo y ami Alexis tan hermoso, no tengo ese abrazo de ellos, pero no es posible porque muchos niños siguen desapareciendo y no quiero que otra madre sufra la ausencia de un hijo".

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

En este sentido señaló que estos últimos años, se ha recrudecido está violencia sistemática, haciendo que sus víctimas más recurrentes sean la animas y mujeres, a pesar de que estadísticamente son más los hombres que son desparecidos en el estado.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Aclaró también que los rastros de violencia que se han identificado en cada una de las prospecciones de búsqueda en los campos de exterminio y fosas clandestinas, siendo también las niñas y mujeres las que sufren más acciones de violencia sobre sus cuerpos.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"Hemos Sido testigos de cuerpos y restos que refleja las violencias que aquejan a las víctimas de desaparición y estás se han recrudecido, ya no solo se trata de la privación ilegal de las personas, , sino de la tortura que enfrentan las víctimas, siendo las mujeres las que más la padecen. Ahora las encontramos hasta calcinadas"

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

Actualmente las madres buscadoras son más que se organizan y quienes incluso trabajan como investigadoras, abogadas y forenses, por lo cual exhortaron a Congreso y Gobierno del Estado a qué dirijan acciones en beneficio de las familias víctimas.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"Estamos aquí porque tenemos una petición para ustedes una petición que no nos han podido realizar y cumplir, tenemos muchos años insistiendo , el peor obstáculo para todas las madres que buscamos a nuestros hijos son ustedes porque no voltean a vernos, porque nos etiquetan , nosotros deberíamos estar celebrando con nuestros hijos en casa y como no están salimos a buscar la dignidad de ellos".

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

La marcha culminó en Palacio de Gobierno, en dónde hicieron un emotivo pase de lista y con cada fotografía recrearon un árbol de la vida, como un homenaje para aquellos y aquellas que son buscadas hasta amor debajo de la tierra.

Juana María Olivo| El Sol de San Luis

"Por qué los amamos, por qué no los olvidamos, estamos aquí para honrarles en memoria, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Hasta encontrarles ".

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí