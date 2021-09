Confinamiento y salud mental; la otra cara de la pandemia

Ha faltado educación para implementar las medidas de prevención contra la pandemia en lo individual, señaló Sergio Galán Cuevas, especialista en Psicología en Atención Primaria a la Salud.

El especialista manifestó que la pandemia ha impuesto límites a la población en todo el mundo, una de las que ha representado mayor problema quizá, es no salir o hacer vida social "cuando los seres humanos somos sociales por definición".

Al respecto, dijo considerar que ha faltado educación y responsabilidad para implementar las medidas de prevención en lo individual, pues se ha dejado en manos de la medicina y de las vacunas, incluso "no entendemos que aún vacunados podemos enfermarnos, que con la vacuna sólo disminuimos riesgos de enfermar o que el impacto sea menor".

Por ello manifestó que "mientras no entendamos que el compromiso de no enfermarnos depende de nuestro comportamiento, vamos a ver cómo siguen incrementando las personas en los hospitales, tenemos que asumir lo que nos corresponde a cada uno, que mi comportamiento puede afectar la salud de muchas otras personas, no es que me cuide porque me debo cuidar yo, sino por cuidar a los que están cerca de mi".

Galán Cuevas señaló que por parte de las autoridades también se ha dejado de lado lo relacionado a la salud emocional, aunado a que se ha concentrado la atención en el Covid-19 únicamente, cuando hay otras enfermedades prexistentes que están relacionadas con la gravedad de este padecimiento, como el sobrepeso, la obesidad, hipertensión y diabetes.

Destacó que "en México hay una enorme cantidad de personas que mueren como consecuencia de estas enfermedades y el Covid sólo viene a sumarse para complicarle más la vida a las personas que viven esta condición, por lo tanto debemos dejar de prestarle atención únicamente al Covid para generalizar (la atención) a las otras enfermedades".