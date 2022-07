Concluyó la vigésima octava edición del Verano de la Ciencia en la UASLP

Culminó la vigésima octava edición del Verano de la Ciencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde este año, 33 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) realizaron su estancia en diferentes entidades con el objetivo de introducirse en el mundo de la ciencia y aprender de las actividades que tiene un investigador, aseveró Saraí Vega Rodríguez, coordinadora del Verano en esa entidad.

Detalló que 14 estudiantes hicieron su estancia en la misma facultad, 6 en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACyT), 5 en la Facultad de Medicina, 4 en la Facultad de Ingeniería, dos en el Instituto de Metalurgia, uno en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO), y uno en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca. Además, se recibió a un estudiante de la Facultad de Ciencias.

Los proyectos que realizaron estudiantes estuvieron relacionados con temas del área biológica, médica, ingeniería en alimentos e ingeniería química; mientras que en otras entidades fueron abordados cuestiones de agronomía y de investigación óptica.

Entre otras actividades, las y los jóvenes hicieron una revisión bibliográfica para comprender su tema, conocer la metodología, realizar experimentos y analizar resultados. También entregaron un reporte final que será integrado a las memorias del Verano de la Ciencia UASLP 2022.

Esta actividad no tuvo costo para participar. “En el caso del estudiante que se fue al campus Valles, él lo decidió porque es de la zona huasteca, y no le generó ningún costo. Otra modalidad es el Verano Regional donde pueden ir a otros estados a realizar su estancia; en el caso de la FCQ no hubo aplicación”.

Muchos de los que han pasado por el Verano de la Ciencia han sido posteriormente investigadores, por lo que mantener la realización del evento se considera primordial para continuar con el semillero de científicos.