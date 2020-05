Con sus propias uñas comercio saldrá adelante: Nuestro Centro

“Los que salgamos adelante de esta pandemia lo haremos con nuestras propias uñas, lo más lento posible y con toda precaución, porque ahorita con cualquier tropiezo ya no te levantas”.

Así lo manifestó el presidente de la Asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, quien lamentó que gracias a que no hubo un apoyo verdadero por parte del gobierno federal para que las micro, pequeñas y medianas empresas pudieran hacerle frente a la emergencia sanitaria, será difícil para éstas recuperarse económicamente y que a cómo está la situación, sólo con el tiempo se irá viendo cuántos y cuáles son los negocios que saldrán adelante de los estragos que está dejando la pandemia.

Local Nuestro Centro no avala reapertura de negocios en estos momentos

En ese sentido dijo que posiblemente los establecimientos que sobrevivan y sigan, sean los que no debían dinero previamente al inicio de la cuarentena, que no pagaban mensualidades altas de renta o ninguna, y que no tenían tanta carga de personal. Pero por otro lado, hay negocios que cargan con rentas pesadas, que ya venían arrastrando una situación financiera complicada desde el año pasado, y aunado a ello tienen muchos empleados, por lo que aunque no quisieran es muy probablemente que estos no sobrevivan.

No obstante, destacó dentro del panorama negativo “la buena noticia” es que finalmente lograron tener comunicación con las autoridades estatal y municipal, a través de sus distintas áreas, para empezar a definir el esquema de apertura del sector comercial en el primer cuadro de la ciudad, por lo que en esta misma semana comenzarán las mesas de trabajo para ver cómo se dará la reactivación.

“Eso es una buena señal, pienso que volvemos a creer en la autoridad, porque tenemos que hacerlo y no hay otro remedio más que someternos a ellos, y saber que se tienen que hacer las cosas; hay la promesa y ya cerramos el compromiso de empezar a ver el tema de la apertura, que ya sería próximo, y con un programa transparente, manejado por todas las partes involucradas, comercio establecido y municipio”, expresó.