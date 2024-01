Con pirotecnia, provocaron incendio en una escuela de SLP

Se quemó el techo de la escuela Ignacia Aguilar ubicada en la calle de Lerdo de Tejada de esta capital potosina, el motivo fue un cuete que aventaron los vecinos. El fuego se extendió que llegó a alcanzar los adornos navideños que habían colocado los estudiantes antes de salir de vacaciones.

El comandante Adolfo Benavente Duque sostuvo que a eso de las 2:30 de la mañana tuvieron que romper la chapa de la escuela para poder llevar a cabo las labores de salvaguardia de esta institución, afortunadamente no hubo daños estructurales y este próximo 8 de enero podrán regresar a las aulas conforme está establecido en su calendario escolar.

Las llamaradas fueron muy escandalosas pero no pasaron a mayores, incluso no hubo víctimas humanas, pues la escuela estaba completamente sola “cayó un cuete en la lámina y el calor, hizo que se prendiera, no se colapsó el techo, algunos de los pedazos de fibra de vidrios se cayeron sobre el patio, solo fue eso, se quemaron los adornos navideños que había en el patio. No hay ningún problema. Estaba sola la escuela, tuvimos que romper la chapa para poder entrar, no fue intencional pero fue de los cuetes que truena la gente”.

Durante el inicio del año relató que hubo varios llamados de auxilio, se quemaron seis vehículos dentro de un taller mecánico localizado en la colonia Morales, en un taller mecánico de la Avenida San Pedro se quemó un vehículo, y se atendieron siete incendios en casa habitación dos tuvieron origen en una fuga de gas y el resto por la tronadera de cuetes.