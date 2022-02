¿Con cuánto te podrían multar si te "cachan" manejando en estado de ebriedad? aquí te decimos

Aunque para este año la multa más alta aplica al manejo en estado de ebriedad, las faltas más recurrentes al reglamento de tránsito de la capital son el utilizar el teléfono celular mientras se conduce, no usar el cinturón de seguridad y no respetar la luz roja del semáforo, incluyendo desobedecer la señalética restrictiva.

De acuerdo con la Ley de Ingresos para 2022, la multa por manejar en estado de ebriedad pasó de 120 a 240 UMAs, es decir, poco más de 23 mil pesos. El solo aliento alcohólico, es una falta que se sanciona con 60 UMAs.

Cabe citar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía actualizó el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a 96.22 pesos a partir de este mes de febrero.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que, sin embargo, esa infracción no es de las más recurrentes, pero sí obliga a desplegar operativos “no recaudatorios” para disminuir la incidencia, como el más reciente en temporada decembrina.

Así también, está en proyecto el despliegue de una campaña para divulgar el Reglamento de Tránsito, aunque es posible consultarlo en línea, desde la página web oficial del Ayuntamiento; en sus redes, también exhorta reiteradamente a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, no manejar bajo los influjos del alcohol, llevar a los menores en los asientos traseros del vehículo, y evitar el uso del teléfono celular.

Cabe citar que, además de utilizar el teléfono celular mientras se conduce o desentenderse del cinturón de seguridad, entre las faltas que más cometen los automovilistas está el no respetar la luz roja del semáforo ni la señalética vial, en especial la restrictiva.

Le siguen estacionarse en lugares no permitidos, principalmente obstruir áreas reservadas para personas con discapacidad, o el abandonar a víctima en hecho de tránsito; cuestan al infractor 80 y 100 UMAs, respectivamente.

En cambio, las infracciones que se castigan con menor severidad son el conducir a exceso de velocidad -que es también de las faltas más frecuentes-, cuya multa asciende a 20 UMAs, casi dos mil pesos.

Chocar y causar daños también se ubica entre las faltas “económicas”, con un valor de 22 UMAs por multa; empero, se eleva a 50 UMAs (cuatro mil 811 pesos) cuando en el accidente hubo persona o personas lesionadas. Si se registra un fallecimiento, la multa se eleva hasta 160 UMAs, sin contar el procedimiento penal que le sigue.

Aunque no hay día que no se levante alguna infracción, especialmente por velocidad inmoderada y no respetar el semáforo en rojo, sí hay zonas de la ciudad donde el levantamiento de multas es más alto, siendo el Centro Histórico la principal, seguida de la avenida Venustiano Carranza y otras arterias como Himno Nacional o Cuauhtémoc.

