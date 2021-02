Complicado adquirir vacunas vs Covid-19 de forma privada: Clúster Médico

No se deben generar falsas expectativas sobre la adquisición de vacunas contra el Covid-19 de forma privada, pues esto no es una tarea fácil en aspectos comerciales, legales, operativos y logísticos; señaló el director del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí, Manuel Galván Arroyo, quien indicó que existe todo un protocolo clínico y farmacéutico mundial que debe respetarse, ya que no cualquier empresa puede comercializarla.

En ese sentido consideró que, es difícil que en este momento los empresarios puedan adquirir la vacuna contra el coronavirus, porque es todo un proceso el que debe seguirse, y sobre todo porque actualmente la empresa Pfizer está en la fase 3 de prueba en México y otros países del mundo.

Local Registran nuevos contagios por Covid-19 en penales de SLP

Explicó que primero se tendría que gestionar la normatividad, que les permita a los empresarios hacer esta transacción, y después gestionar la autorización de su comercialización por decreto o por normatividad que exista en cada país, en el caso de México es la Cofepris quien se encarga de ello.

"Los empresarios tienen un gran interés, y es parte de su responsabilidad social, pero las empresas no tendrían la calidad fiscal y normativa para hacerlo, no podrían porque no pertenecen a este tipo de servicios (de salud), son empresas industriales o comerciales que tienen otros fines, así es que tendría que existir otro decreto para que esto se dé, no es una cuestión de billetazos ni políticas, sino de normativa y fiscal", comentó.

Finalmente, dijo que en México ya se aplicaron las vacunas al personal de salud, que fueron donadas por Pfizer dentro de su fase 3, y ya que han sido aplicadas se están revisando las reacciones que generan; en ese aspecto, destacó que es un gran esfuerzo que está haciendo la empresa que fabricó la vacuna en menos de un año, porque este tipo de vacunas tardan hasta 5 años.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Reportan otros 27 muertos por Covid-19 en SLP

Local ¿Mucha salsa, refresco y chile? ¡Cuidado! Le puede dar gastritis