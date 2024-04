¿Cómo pagar menos impuestos u obtener una devolución del SAT?

Al momento de presentar la declaración anual de impuestos, hay que considerar también las deducciones, que ayudarán a que sea menos gravoso, señaló Juan Antonio Zapata Zapata, coordinador de la carrera de Contador Público en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Durante el mes de abril las personas físicas deben presentar su declaración anual, al respecto, el profesor de la Facultad de Contaduría y Administración destacó que los contribuyentes tienen derecho a deducir ciertos gastos, “pueden ser gastos médicos, dentales, hospitalarios, intereses reales por un crédito hipotecario, las colegiaturas, o el ahorro voluntario al retiro”.

Hizo algunas precisiones, por ejemplo en el caso de los intereses por crédito hipotecario, se debe pedir una constancia a la institución que otorgó el crédito; las colegiaturas aplican desde kínder a bachillerato, y dependiendo el grado académico se deduce de 14 a 28 mil pesos. También aclaró que los gastos aplican cuando se realizan tanto para hijos, como para padres y cónyuge.

De esta manera, cada persona puede realizar el comparativo de las retenciones de impuestos que se realizaron a lo largo del año, con las deducciones, y así como puede resultar saldo a favor, puede tener un pago pendiente, y el objetivo de las deducciones personales es ayudar a que ese pago sea menos gravoso. En caso de tener saldo a favor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará la devolución en un plazo de 10 a 15 días hábiles.

Aclaró que las deducciones personales no pueden exceder el 15% del ingreso total, además es importante que sean pagadas con medios electrónicos, de lo contrario no son validadas por la autoridad fiscal, “que sea con tarjeta de crédito, transferencia, cheques, si se pagan en efectivo no se toman como válidos”.

Cabe recodar que del 17 al 30 de abril el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliará su horario de servicio hasta las 6 de la tarde con la finalidad de desahogar trámites para aquellos contribuyentes que lo requieran con motivo de la declaración anual.