Comienzan a pedir certificados de vacunación en instituciones educativas

Aunque todavía no se ha planteado que el certificado de vacunación contra el Covid-19 sea un requisito necesario para poder trabajar en el sector educativo, hay algunas instituciones educativas que sí han adoptado la política de exigir su comprobante a los maestros y personal administrativo, como parte de sus protocolos de prevención y seguridad sanitaria.

Informó lo anterior el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), José Homero Garza Rodarte, quien comentó que esta medida se ha tomado principalmente en algunas instituciones privadas de educación superior, aunque todavía son muy pocas las que ya solicitan el certificado de vacunación su plantilla laboral y algunas personas externas.

Local [En video] Filas interminables para vacunarse vs el Covid-19 en la Fenapo

No obstante, el empresario consideró positivo que sea obligatorio el certificado de vacunación, tanto en empresas como planteles educativos, pues es la mejor forma de reforzar los protocolos sanitarios.

“Aún no se ha exigido el certificado de vacunación como un requisito, pero sí se ha analizado esa opción, creo que ayuda a un buen protocolo de mayor seguridad, pero no todas las instituciones educativas han adoptado ahorita esa política, aunque sí ha habido alguna que otra de nivel profesional que lo está haciendo”, expresó.

El líder de Coparmex destacó que afortunadamente, de manera general ha habido muy buena respuesta por parte de los docentes y administrativos de aplicarse la vacuna contra el Covid-19, aunque todavía hay aproximadamente un 2.0 por ciento del personal que posiblemente no se han vacunado por cuestiones de salud o porque no se han decidido a hacerlo.

“Se ha pedido a los profesores y personal administrativo que de manera voluntaria nos apoyen vacunándose, no hemos tenido grandes dificultades y prácticamente quienes no se han vacunado es porque no lo han decidido, aunque es muy poca la gente que puede llegar a tener una visión diferente y que no opta por la vacuna”, añadió.

No te pierdas otros temas locales de "El Sol de San Luis"; sólo haz click aquí