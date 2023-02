Comandancias municipales son vulnerables e improvisadas

En San Luis Potosí alrededor de 15 de los 58 municipios tienen instalaciones de seguridad improvisadas, lo que de alguna manera los pone en vulnerabilidad ante organizaciones delincuenciales ya que además algunos de ellos no cuentan con suficiente armamento, equipo y elementos que hagan frente a la inseguridad siendo objeto incluso, de ataques armados directos tanto instalaciones como elementos al patrullar, en municipios de la huasteca y altiplano es donde más carencias existen.

Al comentar lo endeble de algunos municipios, el General de División Guzmar Ángel González Castillo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) destacó que los municipios con mayor numero de población o “los más grandes”, son los que si tienen instalaciones y armeros en mejores condiciones.

En el resto de los municipios o en municipios más pequeños, las condiciones de sus comandancias son variables, de ahí el llamado constante del gobernador y del aparato de seguridad del estado y la federación a los ayuntamientos, a aplicar mayores recursos al tema.

“hay algunas que si tienen las conducciones otras son improvisadas en aproximadamente 15 municipios, aunque las condiciones para el resguardo de las armas si las tienen en todos”.

Es de resaltar que es factor condicionante para que se aprueben las licencias colectivas de portación de armas para los elementos, que los ayuntamientos cuenten con sitios de resguardo seguros lo que se verifica en las revistas que realizan personal de la Guardia Civil del Estado en coordinación con elementos de la SEDENA, para evitar la sustracción por parte de grupos armados como ya en alguna ocasión se ha registrado.

Otro factor de vulnerabilidad que se ha registrado en comandancias de algunos municipios son ataques armados directos a las instalaciones, y los ataques por grupos armados cuando policías municipales realizan rondines, según añadió el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda, quien dijo que tan solo en lo que va del año, tan solo la Guardia Civil del Estado ha sido víctima de ocho ataques armados.

“En lo que va del 2023 se tienen registradas ocho agresiones de civiles armados en contra de elementos de la Guardia Civil Estatal, derivado de éstas, se ha logrado el aseguramiento de armas, vehículos, equipo táctico, enervantes y estupefacientes, además de personas detenidas, y presuntos delincuentes abatidos”, los hechos se han presentado en distintas regiones del estado, en la capital potosina, y Zonas Altiplano, Media y Huasteca.

“Ocasiones en que el personal de seguridad es víctima de ataques por parte de grupos de la delincuencia es cuando los recorridos de los elementos de seguridad no son en convoy, si no son una o dos patrullas las que los realizan, sobre todo cuando se trata de elementos municipales que en algunas demarcaciones hay poco personal, eso pone en alerta a los municipios y a la GCE para reforzar los operativos, definitivamente también es responsabilidad del estado garantizarles la seguridad a los elementos para no verse rebasados por los criminales como ha sucedido en varias ocasiones”.

Gallegos Capeda agrego que cada evento que se registra requiere de la reingeniería de la estrategia de seguridad, siempre una estrategia debe continuar el desarrollo de la misma porque está basada en un proyecto de inteligencia pero hay que reestructurar, hacer una reingeniería y adaptar de ser necesario y de acuerdo a cada acontecimiento, añadió que de manera general entre un 20 y 30 por ciento de los municipios podrían registrar vulnerabilidades de algún tipo.