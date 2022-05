Coconal inhibe inversión y afecta a trabajadores: Torres Sánchez

Las casetas instaladas por la empresa Compañía Contratista Nacional para poder transitar por un pequeño tramo de la carretera 80 deben ser retiradas para dejar de afectar a trabajadores y mantener las inversiones.

“Ya se le solicitó a la concesionaria que retire esas casetas, si no lo hace vamos a tener que rescatar la concesión, al menos en la parte que corresponde a las casetas, que son los primeros ocho kilómetros”.

La administración estatal mantiene su postura de rescatar la concesión carretera, “no podemos permitir que Coconal afecte el desarrollo económico de la zona metropolitana”, así lo afirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario estatal reveló que la empresa Coconal - Coinsa empezó a sostener reuniones con sus diferentes socios “con el fin de realizar un planteamiento al gobierno estatal acerca de la operación de esa infraestructura carretera”.

El tema principal son las casetas instaladas en las inmediaciones de parques industriales, cuyos cobros, afectan la competitividad e inhiben la inversión, dijo, “estas obligan a las y los empleados de las empresas instaladas en estos parques a realizar el pago de peaje para llegar a sus centros de trabajo y regresar a sus hogares”.

Insistió en que es inadecuado que la empresa concesionaria aplique cobros en las casetas a los usuarios de esa vía por el uso de un tramo muy reducido en los accesos a los parques industriales WTC y Logistik.

El planteamiento principal debe ir en el sentido de que la concesión carretera sea funcional, no afecte a los trabajadores de las empresas, y no se inhiba la inversión, que sean retiradas las casetas instaladas por la empresa, por ello es por lo que hemos pedido que se retiren las casetas, no haya cobros, y en esa forma no se afecte al desarrollo económico.

El encargado de la política interna en el estado aclaró que en San Luis Potosí se respetan las inversiones “pero debe haber certeza y seguridad para las empresas instaladas, evitando que las y los trabajadores paguen 20 pesos diarios para llegar a su empleo”.

Finalmente Torres Sánchez insistió en que se buscará rescatar el proyecto “la propiedad original es de Gobierno del Estado, pero en anteriores administraciones se entregó a un particular a través de una concesión, buscaremos rescatarla por un tema de utilidad pública y liberar los obstáculos de ingreso a los parques industriales”, concluyó.

