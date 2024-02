Clausuran huevera San Juan y otros 5 establecimientos en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil clausuró solo el fin de semana, seis establecimientos a los cuales se detectó incumpliendo con diversas normas legales y de seguridad, entre ellos una tarimera y una empresa de huevos.

Así lo comentó el titular de la dependencia Mauricio Ordaz Flores quien detalló que personal de la dependencia a su cargo ha venido realizando inspecciones a diversas empresas y establecimientos principalmente los fines de semana.

“A centros recreativos, empresas, bares y restaurantes, recordemos que hay una revisión muy exhaustiva en el espectro de los horarios, de las medidas de seguridad, del ingreso a menores, de datos, entonces este fin de semana realizamos 6 clausuras”.

Detalló que de los establecimientos clausurados dos fueron empresas que registraron incendios, “una tarimera y una empresa, la de huevos San Juan que también fue clausurada, así como tres bares”.

En el caso de la tarimera que colinda con un domicilio y con una terminal de camiones, este domingo por la noche se registro un incendio que consumió tarimas y residuos de madera, lo cual fue un riesgo para la población y para habitantes de las zonas colindantes.

El incidente fue atendido por personal de Bomberos y de Protección Civil, dependencia que posterior al hecho, dictamino la clausura del mismo.

Ordaz Flores dijo que luego de la clausura se da oportunidad a los propietarios de los establecimientos a que subsanen las observaciones detectadas y causales de la clausura.

“Ellos hacen uso de sus recursos jurídicos, recordemos que respecto a las clausuras la ley dice que puede ser primero una sesión pecuniaria, lo segundo un apercibimiento y la tercera inclusive una clausura definitiva, cualquiera de ellas puede apegarse al recurso jurídico a que tienen derecho”.

Las principales causas de clausura en que incurren los establecimientos son que no cuentan con ninguna documentación de Protección Civil, no tienen sus capacitaciones, no tienen sus medidas, de seguridad, no cuentan con sus brigadas, ni con su documentación en regla, recordemos que parte de sus facultades y obligaciones son cumplir con la Ley de Protección Civil del Estado.