Clausuran 2 antros en SLP por venta de alcohol a menores de edad

Al realizar un operativo en bares y discotecas de la zona Metropolitana, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con autoridades municipales, clausuraron un bar en el que personal del negocio agredió a un joven.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó lo anterior, al tiempo de explicar que al realizar la inspección se determinó que no contaba con las medidas de seguridad, ni siquiera con un programa interno.

Desde el inicio de la actual administración, dijo, recibimos la instrucción de que nadie está por encima de la Ley, “cero tolerancia, hay que ser muy específicos en este tema ya que hemos encontrado muchas inconsistencias en los centros nocturnos y bares, porque hay un exceso de horario o en su defecto hay menores consumiendo bebidas”.

Nahum Delgado | El Sol de San Luis

Lo anterior no será permitido en San Luis Potosí, “simplemente no está permitido por la Ley, la omisión también se sanciona y nosotros como estado no podemos ser omisos, realizamos operativos de una forma tripartita, con participación tanto del municipio, como la Dirección de Gobernación, nosotros hacemos lo propio”.

El funcionario estatal añadió que se han encontrado sitios que no cuentan con las medidas de seguridad mínimas, “ni con las puertas de salida o de emergencia inclusive; no queremos ser una estadística de lo que pasó en la Ciudad de México o en otros estados, cuando se han incendiado algunos centros nocturnos y que ni siquiera han podido salir”.

Por lo anterior es que se llevan a cabo revisiones exhaustivas “dentro de las facultades que tenemos, si encontramos inconsistencias incluso clausuramos, hay quienes no cuentan con capacitaciones, no cuentan con programa interno, no cuentan con sus brigadistas, la gente realmente no sabe qué hacer en una situación de contingencia dentro de un centro nocturno, se puede desvanecer una persona, se les puede desmayar, puede inclusive haber una riña y no saben ni cómo actuar, ni siquiera saben de primeros auxilios”.

Finalmente Ordaz Flores, refirió que mientras el año pasado fueron clausurados más de 100 negocios, “este fin de semana clausuramos cuatro negocios; dos fueron en la capital por presencia de menores de edad, en el centro y en la avenida Chapultepec”.