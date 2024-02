Claudia Sheinbaum defiende candidatura de Rita Ozalia por el Senado

La candidata presidencial de la coalición “Seguiremos Haciendo Historia” Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en San Luis Potosí, la oposición está muy disminuida y “por eso nos vamos a llevar los tres senadores, los siete diputados federales y la Presidencia de la República, con una ventaja del 70 por ciento según las encuestas más recientes”.

En conferencia de prensa defendió la candidatura de Rita Ozalia Rodríguez, hermana de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, porque “tocaba mujer y fue quien ganó la encuesta”; rechazó que haya inconformidad de la militancia, porque en una reunión con morenistas y del PVEM, “le aplaudieron un montón”.

Sobre un bono electoral de 325 mil pesos que se entregará a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, dijo que no está bien ya que no deben tener un bono adicional ni salarios altos, porque, porque por ejemplo, los jornaleros agrícolas trabajan mucho y no tienen bonos especiales; son recursos públicos y deben cuidarse.

Adelantó que no acudirá al evento de la conmemoración de la Constitución donde el presidente López Obrador presentará su paquete de reformas, porque es un evento de Estado, pero es importante escuchar el contenido que será en beneficio del pueblo de México.

Claudia Sheinbaum abordó varios temas y sobre el tema industrial, señaló que México es el principal socio comercial de Estados Unidos después de la pandemia y se ha convertido en un lugar muy importante para invertir, por lo que, a su llegada al gobierno, impulsará una industria sustentable y de bienestar, que no contamine, cuide el agua y genere beneficios para todos.

Prometió apoyos para San Luis Potosí de la mano del gobernador Ricardo Gallardo Cardona al que calificó como su amigo desde hace tiempo y señaló que seguirá el proyecto de la vía alterna en la carretera 57, que se está modernizando hacia el norte ya que es una de las vías de comunicación más importante del país.

Señaló que México tendrá una elección pacífica y democrática, aunque reconoció que hay zonas del país que tiene focos rojos y es el INE quien hace la planeación con las autoridades de seguridad para fortalecer la vigilancia donde sea necesario a fin de que las personas puedan definir libremente.

Destacó que antes del 15 de febrero estarán definidos las y los candidatos a las diputaciones federales, “en eso está el partido, no soy yo quien decide, sino los órganos de MORENA”.