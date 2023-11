Ciudad Satélite debe ser sometida a evaluación sobre su viabilidad: Juan Francisco Aguilar

La invasión de casas en Ciudad Satélite por integrantes de organizaciones sociales, es un punto que debe ser atendido por el gobierno del estado y evaluar si realmente es una solución para las personas de escasos recursos como lo planteó en su momento el entonces gobierno de Marcelo de los Santos Fraga.

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández señaló que es importante ver en el tema de Ciudad Satélite realmente cuántas familias estaban siendo beneficiadas con vivienda porque desde hace varias administraciones se tenía como un foco rojo de delincuencia, no tanto de que estuvieran ayudando a las familias a tener un hogar, una casa, sino que es más de que se habían utilizado para la delincuencia.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

“Sí está obligado el gobierno del Estado a ver si el proyecto de Ciudad Satélite que se llegó a hacer en la administración de Marcelo de los Santos efectivamente sí está teniendo un beneficio para las familias potosinas y en dado caso que no, darle otro sentir a ese proyecto. Lejos de que se están metiendo organizaciones civiles, desde antes había ahí un foco ya rojo de delincuencia, entonces hay que estar muy atentos en eso”.

Asimismo, Aguilar Hernández afirmó que lamentablemente durante varias administraciones municipales, el plan de desarrollo siempre ha mermado con el cambio de autoridad cada tres años, lo que genera que no se le de continuidad, no se concrete y no haya opciones de un crecimiento ordenado.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Las consecuencias son, entre otras, que no haya vivienda suficiente y la que existe es muy cara, dejando sin oportunidad de adquirir una casa a los jóvenes principalmente, de tal manera que es importante la continuidad como pasa en Querétaro, donde aunque se cambie de partido, el trabajo sigue sin alteraciones en varios puntos como la vivienda y la movilidad.

En San Luis Potosí, eso no pasa, porque nada más que creció hacia una parte, falta que se cubra y que tengan esas oportunidades todas las personas en todos los rincones, “ojalá y se pueda tener un plan de desarrollo bien y que se respete durante varias administraciones, para no tener ese problema de que ya no hay para dónde crecer”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

“Se hizo como una especie de monopolio, no solo los grupos cerrados tienen derecho o acceso a comprar terrenos y por lo pronto a poder construir y un estudiante recién egresado pues difícilmente va a poder acceder ni siquiera a un crédito bancario para hacerse de una vivienda; tenemos que diversificar eso y darle oportunidad también a nuevas inmobiliarias para que vengan, se abran y que esto sea una libre competencia y que haya oportunidad para todos”.

El legislador Aguilar Hernández señaló que “a diferencia de otras entidades federativas como Querétaro, donde independientemente de si gana un partido u otro en el gobierno del Estado o si el gobernador es del mismo equipo que el pasado, se le da continuidad al plan de desarrollo y hay una ciudad construida con movilidad, con vivienda, con escuelas en todas las zonas de esa ciudad”.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

“Lamentablemente vemos que la ciudad no creció de manera pareja, de manera equitativa y que eso está mal y lo estamos padeciendo hoy no nada más los jóvenes, sino en todos los sectores de la sociedad y por ahí viene el tema de la vivienda vertical, porque ya no hay para dónde crecer”, puntualizó el legislador.