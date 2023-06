Ciudad del Maíz tiene un templo con ojos en las paredes, esta es la historia

El lunes la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal dio a conocer los nuevos pueblos mágicos para este 2023. San Luis Potosí tenía una oferta de ocho municipios, de los cuales solo dos lograron el nombramiento: Tierra Nueva y Ciudad del Maíz.





Ciudad de Maíz está ubicado en la zona media del estado perrito, es uno de los municipios más grandes en extensión territorial con 3 mil 141.10 kilómetros.

En 1664, pobladores Pames le impusieron el nombre de Valle del Maíz, por su abundante producción de este grano. Después de la Independencia se le comenzó a llamar Ciudad del Maíz.

De hecho, un dato curioso sobre este municipio es que su nombre lleva la palabra Ciudad, pero realmente no es una ciudad, por esto es coloquialmente conocido como la "ciudad de las dos mentiras", pues no es ciudad y no es el principal productor de maíz en el estado (ni siquiera es de los tres primeros).

Otro dato importante de este nuevo pueblo mágico, es que su plaza de armas cuenta con uno de primeros kioscos importados desde Europa. La estructura es de hierro de fundición con un estilo francés.

¿De quién son los ojos en la pared del templo?

Además, tiene otros monumentos que son una verdadera maravilla de la arquitectura, en los que destaca el Templo de la Purísima Concepción que tiene más de 300 años de creación, con un estilo barroco, que en su interior atesora entre sus paredes, los ojos del General Miguel Barragán, quien fue presidente interino de México de 1835 a 1836 y solicitó antes de su muerte que su ojos fueran llevados a su tierra natal, Ciudad del Maíz.

Cortesía | Sitio: Iglesias y Misas

También destaca el edificio del Ayuntamiento que fue propiedad de los Barragán, el de la Iglesia Presbiteriana, edificado hace más de 100 años y es uno de los primeros templos católicos del país, además de construcciones coloniales, resalta el clima semidesértico que caracteriza a esa zona.

Otra de los datos relevantes es que ahí vivió María Félix en la Hacienda de Pasquel-Tepeyac, que fue propiedad de Jorge Pasquel, de quien fue novia. Cuenta la historia que el empresario en una ocasión lanzó flores y chocolates a través de una avioneta mientras ella se encontraba en la hacienda, después ella solicitó que, en lugar de flores, le enviara maíz y frijol para repartirlo entre los campesinos.

Cortesía | @jackylazaro9

En la hacienda también existen murales elaborados con piedras que fueron traídas de diversas partes del mundo. Aunque actualmente se encuentra en ruinas todavía puedes apreciar los espectaculares murales realizados por Rosendo Soto Álvarez y Jorge Best como "Ritual de una alegoría" y "Transformación del Tepeyac", que tenía como finalidad mostrar el trabajo del dueño de esta hacienda en diferentes facetas, elaborado después de su muerte.

Cortesía | @jackylazaro9

En Ciudad del Maíz también sorprende su gastronomía, aunque se cree que su platillo más típico es el asado de bodas, el que realmente causa sensación es el "guiso borracho" que se prepara con distintos tipos de carnes y verduras, cocinado a base pulque, por lo que su nombre hace justicia a su preparación. En sus bebidas destaca la elaboración del mezcal de maguey.

Sin duda, este municipio tiene mucho que ofrecer para que sea tu próximo destino y descubras las maravillas que lo llevaron a convertirse en Pueblo Mágico.